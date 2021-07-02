C朗登頂IG吸金榜 一個post賺1248萬

不少名人近年積極經營社交網絡平台，除累積名氣外，廣告收益更是可觀。最近英國有社交媒體營銷公司發現，葡萄牙球星C朗拿度是社交平台Instagram吸金能力能力最強名人。C朗在Instagram出一篇帖文，就可以收取1,248萬廣告費。

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社交媒體營銷公司Hopper HQ統計發現，在Instagram上擁有3.08億名追蹤者的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）每出一篇廣告帖文，便可收取160萬美元（約1,248萬港元），較去年上升54%。自2017年開始統計後，C朗亦是首次榮登榜首。

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荷里活巨星「The Rock」狄維·莊遜（Dwayne Johnson）則擁有2.5億，以每篇帖文收入約152萬美元（約1,186萬港元）價格位居第2。第3名則為美國當紅女歌手Ariana Grande，以151萬美元（約1,178萬港元）奪得。

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Hopper HQ透露，排名整合及分析內部及公開數據，考慮平均參與程度、發布頻率、行業因素及追蹤者數目等因素。本年度排名頭10位中，共有6位是女性，是首次未有美國名媛Kardashian家族成員打入頭三。

Hopper HQ聯合創辦人班爾達（Mike Bandar）表示，Instagram似乎是少數未受疫情影響的領域，民眾使用更頻密，有人預測社交平台收入將在今年達至巔峰。受歐國盃等因素影響，足球明星存在感在過去數周內急劇增加。

責任編輯：李俊儀