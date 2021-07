斥歐盟分配疫苗不公 非洲聯盟特使：一劑都無畀過

非洲正遭受第三波新冠肺炎疫情侵襲,但目前只有約1%的非洲人已完成接種新冠疫苗。非洲聯盟特使批評歐盟在新冠疫苗方面的分配不公,歐洲各國工廠甚至沒有供應過任何一劑新冠疫苗到非洲。

負責採購疫苗的非洲聯盟特使Strive Masiyiwa周四(1日)開腔抨擊歐盟,指目前有不少已接種疫苗的歐洲人不戴口罩觀賞足球賽事,而非洲只有1%的人完成接種疫苗,屬疫苗接種率最低的洲。

Masiyiwa更不滿地表示:

沒有任何一劑或一瓶(疫苗)離開歐洲的工廠運往非洲。

(Not one dose, not one vial, has left a European factory for Africa.)