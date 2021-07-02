斥歐盟分配疫苗不公 非洲聯盟特使：一劑都無畀過

▲ 非洲聯盟特使批評歐盟在新冠疫苗方面的分配不公，歐洲各國工廠甚至沒有供應過任何一劑新冠疫苗到非洲。

非洲正遭受第三波新冠肺炎疫情侵襲，但目前只有約1%的非洲人已完成接種新冠疫苗。非洲聯盟特使批評歐盟在新冠疫苗方面的分配不公，歐洲各國工廠甚至沒有供應過任何一劑新冠疫苗到非洲。

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負責採購疫苗的非洲聯盟特使Strive Masiyiwa周四（1日）開腔抨擊歐盟，指目前有不少已接種疫苗的歐洲人不戴口罩觀賞足球賽事，而非洲只有1%的人完成接種疫苗，屬疫苗接種率最低的洲。

Masiyiwa更不滿地表示：

沒有任何一劑或一瓶（疫苗）離開歐洲的工廠運往非洲。 （Not one dose, not one vial, has left a European factory for Africa.）

Masiyiwa強調非洲已採購4億劑疫苗，甚至可以增購更多疫苗。他同時要求承諾向非洲捐助疫苗的組織和國家「找數」（pay up），稱非洲不會再視乎承諾，而是靠有多少疫苗運抵非洲這一點來衡量。

Masiyiwa同時批評世衛（WHO）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），曾承諾在12月前向非洲提供7億劑疫苗。但非洲截至今年中僅收到6,500萬劑，其中通過COVAX獲取的疫苗數量更不足5,000萬劑。

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世界衛生組織指出非洲的新冠肺炎確診個案每三周就會翻倍，而具有高度傳染性的Delta變種（印度首先發現）正推動新一波疫情。

醫學期刊《刺針》（The Lancet）新冠肺炎委員會非洲特別工作組緊急呼籲，指非洲目前仍需要最少3億劑新冠疫苗，非洲各國才能達到下月内有最少2成人口完成接種的目標。

非洲疾病控制中心主任恩肯加松（John Nkengasong）表示，非洲累計有550萬宗確診個案，而確診死亡人數更在過去一周大幅增加23%。

恩肯加松指非洲如要達到6成人口接種疫苗的目標，就需要獲得16億劑雙劑疫苗或8億劑單劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲