【強生疫苗】足以對抗變種病毒 效用維持最少8個月

▲ 藥廠引用數據指強生疫苗足以對付所有變種病毒。

隨變種病毒肆虐全球各國，新冠疫苗對抗變種病毒的效用成為關注。美國強生藥廠聲稱，發現自家疫苗不止有效對付所有變種病毒，包括近來在多國流行的Delta變種（即印度變種），效用更可維持最少8個月。

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強生藥廠周四（1日）發表聲明，引用研究數據指接種自家疫苗後，能夠產生充足中和抗體應對變種病毒，效力可維持最少8個月。藥廠稱在接種疫苗後29日內，便有足夠抗體中和Delta變種，保護力隨時間增長。強生釋出的數據亦顯示，自家疫苗對Delta變種的免疫反應高於Beta變種（即南非變種）。

強生藥廠疫苗研究主管范霍夫（Johan Van Hoof）表示，根據現有數據，有信心接種者在一年之內無需再打增強劑，仍足以對抗新冠肺炎病毒。即使需要接種增強劑，疫苗的配方公式亦不需要改變。

范霍夫更指出，接種強生疫苗超過8個月後，與抗體反應關聯度極高的T細胞對變種病毒的免疫力持續上升。

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藥廠今次公布的發現基於兩項研究，一是分析後期臨床實驗的8名參與者在接種強生疫苗後的血液樣本，了解疫苗產生中和抗體對Delta變種的效用。其次是分析20名初期實驗參與者的免疫反應維持時間。

責任編輯：吳漢培