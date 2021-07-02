  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強生疫苗】足以對抗變種病毒 效用維持最少8個月

環球社會熱點 13:55 2021/07/02

分享：

藥廠引用數據指強生疫苗足以對付所有變種病毒。

隨變種病毒肆虐全球各國，新冠疫苗對抗變種病毒的效用成為關注。美國強生藥廠聲稱，發現自家疫苗不止有效對付所有變種病毒，包括近來在多國流行的Delta變種（即印度變種），效用更可維持最少8個月。

【強生疫苗】南韓男接種後死亡 調查與疫苗關連 【下一頁】

強生藥廠周四（1日）發表聲明，引用研究數據指接種自家疫苗後，能夠產生充足中和抗體應對變種病毒，效力可維持最少8個月。藥廠稱在接種疫苗後29日內，便有足夠抗體中和Delta變種，保護力隨時間增長。強生釋出的數據亦顯示，自家疫苗對Delta變種的免疫反應高於Beta變種（即南非變種）。

強生藥廠疫苗研究主管范霍夫（Johan Van Hoof）表示，根據現有數據，有信心接種者在一年之內無需再打增強劑，仍足以對抗新冠肺炎病毒。即使需要接種增強劑，疫苗的配方公式亦不需要改變。

范霍夫更指出，接種強生疫苗超過8個月後，與抗體反應關聯度極高的T細胞對變種病毒的免疫力持續上升。

【強生疫苗】美國延長有效期個半月 免數百萬劑過期 【下一頁】

藥廠今次公布的發現基於兩項研究，一是分析後期臨床實驗的8名參與者在接種強生疫苗後的血液樣本，了解疫苗產生中和抗體對Delta變種的效用。其次是分析20名初期實驗參與者的免疫反應維持時間。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」
今日
【新冠疫苗】德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」
【英國疫情】日增近2.8萬確診 如期解封醫院恐受壓
今日
【英國疫情】日增近2.8萬確診 如期解封醫院恐受壓
泰國布吉重開旅遊業 歡迎已打疫苗外國旅客
2021/07/01
泰國布吉重開旅遊業 歡迎已打疫苗外國旅客
研究指封城使英國人變胖 民眾吸收多15%卡路里
2021/07/01
研究指封城使英國人變胖 民眾吸收多15%卡路里
巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺
2021/07/01
巴西約410萬人無打第2劑疫苗 過快推進致供應短缺

你可能感興趣

【新冠疫苗】德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」
今日 12:09
【新冠疫苗】德國應對Delta變種威脅 建議全民可「溝針」
【英國疫情】日增近2.8萬確診 如期解封醫院恐受壓
今日 11:40
【英國疫情】日增近2.8萬確診 如期解封醫院恐受壓
泰國布吉重開旅遊業 歡迎已打疫苗外國旅客
18:41 2021/07/01
泰國布吉重開旅遊業 歡迎已打疫苗外國旅客
疫情 疫苗 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 美國 南非 印度

上一篇文章

斥歐盟分配疫苗不公 非洲聯盟特使：一劑都無畀過

下一篇文章

82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版