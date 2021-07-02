▲ 【譚仔擴張】譚仔三哥下周五中環蘭桂坊開店 下月初供應酒精飲品

譚仔三哥米線將於下周五（9日）以全新國際化的形象殺入中環蘭桂坊，中環旗艦店更會提供酒精飲品及佐酒小食﹐酒精飲品將於8月初供應。今次是譚仔三哥首間開設在中環的分店，而上址是翠華 （01314） 的旗艦店舊址。

譚仔三哥月租45萬承租威靈頓街4000呎舖 三哥首間中環分店【下一頁】

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中環旗艦店將以紅、黑品牌色調配合富有香港特色的霓虹燈招牌，打造中西交匯的全新國際版的店舖設計。為隆重其事，譚仔三哥特別邀請到近期人氣急升、《ERROR自肥企画》的Agent. L率先到現場在裝修圍板外打卡。

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此前ERROR成員193（郭嘉駿）的注目，揚言想做米綫代言人，未知他今次能否為「老蘭三哥」代言。

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