【電子消費券】富融銀行、WeChat Pay HK聯手推5000元消費券抽獎 最多獲5000元現金

▲ 富融銀行聯手WeChat Pay HK推5000元電子消費券抽獎。

政府5000元電子消費券即將登記，騰訊 （00700） 旗下虛擬銀行富融銀行和WeChat Pay HK宣布贊助無綫電視 （TVB） 遊戲，將於今日起至8月27日舉行一共四輪「睇電視，抽WeFun，5000融易變10000」遊戲，參加者有機會獲取100%現金積分，即5000元的消費券有機會倍升至10000元。

市民用WeChat Pay HK登記領取政府消費券，用政府消費券每滿500元，即可揭曉抽獎一次。詳情需留意TVB翡翠台節目畫面出現的專屬二維碼。

電子消費券登記網站正式推出 一文看登記詳情、使用範疇及常見問題【下一頁】

騰訊集團副總裁兼富融銀行董事長賴智明表示，富融銀行再次將電視屏幕、手機屏幕和市民生活連接，進行多項互動。他鼓勵市民踴躍用WeChat pay HK登記和領取政府消費券，並參與本次遊戲，大家一起聯手放大香港消費，創造更大經濟價值。

各輪登記詳情：

第一階段（7月2日至8日）

第一輪 開始登記：7月2日（周五）晚上8時TVB節目

截止登記：7月5日（周一）下午5時

第二輪 開始登記：7月5日（周一）晚上8時TVB 節目

截止登記：7月8日（周四）下午5時

第二階段（8月25至27日）

第三輪 開始登記：8月25日（周三）晚上8時TVB 節目

截止登記：8月26日（周四）下午 5時

第四輪 開始登記：8月26日（周四）晚上8時TVB 節目

截止登記：8月27日（周五）下午5時

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編輯：陳健婷