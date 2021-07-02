【電子消費券】希慎推出1000萬獎賞　送電子禮券、iPhone 12 Pro吸客

▲ 希慎集團推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元獎賞。（希慎提供圖片）

5000元電子消費券即將接受登記，希慎集團推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元獎賞，包括消費禮券、為已接種疫苗市民而設的大抽獎等。

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希慎集團的「全民三重賞」首先有「登記迎新獎」，與支付平台AlipayHK，在廣場內特設期間限定展及「銅鑼灣利園區專屬迎新獎賞」。顧客只要以手機掃描QR Code，即可獲得價值70元的禮券組合，可於利園區超過200間指定商戶使用。

其次希慎又預告8月份將會有「會員大抽獎」，會員憑指定電子貨幣消費於利園區內購物或用膳，即可參加大抽獎，送出總值150萬元的利園區電子禮券，包括高達1萬元電子禮券，及一連8個星期每星期將送出iPhone 12 Pro及其他豐富禮品。

為鼓勵市民接種疫苗，希慎集團將於8月份加推額外一連4個星期大抽獎，每周送出Staycation套票、Apple Watch、運動行山用品、免費健身會籍等休閒健美體驗。完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於網上登記，無須消費即可參加大抽獎。

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責任編輯：葉泳珊