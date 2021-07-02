【電子消費券】希慎推電子消費券獎賞　向會員送出高達1萬元利園區電子禮券

▲ 集團預告，在8月份消費券發放期間，將推出會員大抽獎，向會員送出總值150萬元利園區電子禮券。

電子消費券將於周日（4日）起接受申請，希慎 （00014） 宣佈，為鼓勵市民以電子消費券消費，集團旗下利園區擬推出「全民三重賞」送出多項獎賞，總值逾一千萬元。

集團預告，在8月份消費券發放期間，將推出會員大抽獎，向會員送出總值150萬元利園區電子禮券，當中包括高達1萬元的電子禮券，以及在連續8個星期期間，每星期送出iPhone 12 Pro及其他禮品。會員只要憑指定電子貨幣消費，即可參加抽獎。

圓方推電子消費獎賞，詳見﹕【下一頁】

此外，在7月6日至8月4日期間，希慎將夥拍電子支付平台AlipayHK在希慎廣場地下設期間限定展，商場顧客只需以手機在展覽內掃下QR Code，可獲價值70元的禮券組合，在商場內指定商戶透過AlipayHK消費滿指定金額，即可使用禮券。

加推4星期大抽獎

希慎亦指，為鼓勵市民接種新冠疫苗，集團將於8月加推連續4個星期大抽獎，獎品包括Staycation套票、Apple Watch、運動行山用品、免費健身會籍等，完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club 會員無須消費，只需在網上登記便可參加大抽獎。抽獎詳情及細則將稍後公佈。

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編輯﹕賴奕羚