【Tesla】Model Y 正式在香港發售　價格$329,800起

▲ Tesla Model Y正式在香港發售，價格連稅由港幣 $464,570起，以政府「一換一」計劃訂購則由港幣$329,800起。

Tesla純電動多用途SUV最新型號Model Y正式在香港發售，並提供標準續航、長續航和性能版以及自訂配置選項，價格連稅由港幣 $464,570起，以政府「一換一」計劃訂購則由港幣$329,800起。

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Model Y 設計提供充裕空間，車廂載人及儲物空間容積達1.9 立方米，可容納5位乘客及約 10 個 25-28 吋的大行李箱。配備全輪驅動雙摩打， Model Y 由靜止加速至時速 100 公里只需 3.7 秒，同時具備高達 542 公里 (WLTP) 的續航距離。另配合目前全球最快最先進的V3 Supercharging超級充電技術， Model Y 只需 15 分鐘即可補充 270 公里的續航距離。

Model Y 除了標準配置全景天幕車頂玻璃、Autopilot、主動安全功能等，香港版本更引進 HEPA 高效過瀘系統及生物武器防禦模式。公眾可即日起可於Tesla官網訂購此車款。

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責任編輯：蘇穎琪