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【新股IPO】羅兵咸上調香港全年新股集資額預測至5000億元　料創新高

股市 12:58 2021/07/02

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羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦（左）， 羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢（右） 陳國峰攝

羅兵咸永道上調香港全年新股集資額預測，由4600億元增加至5000億元，創歷史新高；全年IPO數目則預計會有150間宗。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦解釋，港股整體氣氛好，有200間公司在6月底已遞交上市申請，故上調預測。

羅兵咸永道該行相信，新經濟企業、中概股及生物科技公司IPO活動在下半年會繼續保持活躍。

黃煒邦預期，全年會有28至30間生物醫藥公司上市，以上半年平均生物醫藥公司集資額25億元計算，料集資額達750億元。另外，估計下半年有5到6間環保、社會及企業管治（ESG）企業來港上市，包括電動車、污水處理等行業的公司，預期合共集資逾500億元。

羅兵咸永道預計，下半年會有5至7間集資過百億元的企業上市，共集資750億至1000億元，包括ESG及零售消費公司。

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記者：謝智聰

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