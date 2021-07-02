《二之國：交錯世界》僅11天全球吸金超1億美元 吉卜力久石讓操刀

▲ 《二之國：交錯世界》上市僅11天，全球吸金已超1億美元。

南韓遊戲公司網石遊戲（Netmarble）和日本Level-5在今年夏季推出的手遊《二之國：交錯世界》大熱，根據Sensor Tower商店情報數據，自6月10日上市僅11天，《二之國：交錯世界》在全球App Store和Google Play吸金就超過1億美元（約7.8億港元），超越《Pokémon GO》12天的記錄，米哈遊的《原神》則用時13天。

期間，騰訊 （00700） 的《王者榮耀》是全球App Store和Google Play收入最高的手遊，達到1.02億美元，《二之國：交錯世界》緊隨其後，騰訊《和平精英》排名第三。目前《二之國》僅在日本、南韓、港澳台地區發行，意味在中國以外的市場，該遊戲是同期收入最高的手遊。

騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》成五月最吸金遊戲 騰訊現升0.4%【下一頁】

日本是《二之國》收入最高的市場，在11天內貢獻4560萬美元，佔該遊戲總收入的45%，南韓第二，台灣第三。

《二之國》系列（亦譯作《第二國度》）系列是由日本Level-5製作發行的角色扮演遊戲，由吉卜力工作室協助遊戲製作，久石讓負責撰寫音樂。《二之國系列》首款遊戲為2010年12月發售的任天堂DS專用遊戲軟體，今年6月8日，手遊《二之國：交錯世界》正式開服。

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編輯：陳健婷