  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《二之國：交錯世界》僅11天全球吸金超1億美元 吉卜力久石讓操刀

Hot Talk 12:53 2021/07/02

分享：

《二之國：交錯世界》上市僅11天，全球吸金已超1億美元。

南韓遊戲公司網石遊戲（Netmarble）和日本Level-5在今年夏季推出的手遊《二之國：交錯世界》大熱，根據Sensor Tower商店情報數據，自6月10日上市僅11天，《二之國：交錯世界》在全球App Store和Google Play吸金就超過1億美元（約7.8億港元），超越《Pokémon GO》12天的記錄，米哈遊的《原神》則用時13天。

期間，騰訊 （00700） 的《王者榮耀》是全球App Store和Google Play收入最高的手遊，達到1.02億美元，《二之國：交錯世界》緊隨其後，騰訊《和平精英》排名第三。目前《二之國》僅在日本、南韓、港澳台地區發行，意味在中國以外的市場，該遊戲是同期收入最高的手遊。

騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》成五月最吸金遊戲 騰訊現升0.4%【下一頁】

日本是《二之國》收入最高的市場，在11天內貢獻4560萬美元，佔該遊戲總收入的45%，南韓第二，台灣第三。

《二之國》系列（亦譯作《第二國度》）系列是由日本Level-5製作發行的角色扮演遊戲，由吉卜力工作室協助遊戲製作，久石讓負責撰寫音樂。《二之國系列》首款遊戲為2010年12月發售的任天堂DS專用遊戲軟體，今年6月8日，手遊《二之國：交錯世界》正式開服。

相關文章：

【遊戲版號】網易曾漲逾5% 內地發放今年第二批進口遊戲版號 騰訊、網易多款遊戲上榜

【新股IPO】青瓷遊戲赴港申請上市　騰訊阿里B站分別持股5%

編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 遊戲 南韓 Google Play App Store 日本 電玩手遊

上一篇文章

【台積電TSMC】傳蘋果、英特爾率先採用台積電3納米芯片技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版