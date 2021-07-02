  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介綠葉製藥 | 青島啤酒、美蘭空港、信義玻璃、恒安國際、信義能源最新部署（立即觀看）

股市 13:02 2021/07/02

分享：

恒生指數中午收報28365點，跌462點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介綠葉製藥 （02186） ，另亦會分析青島啤酒股份 （00168） 、美蘭空港 （00357） 、信義玻璃 （00868） 、恒安國際 （01044） 及信義能源 （03868） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http://bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

今日推介銀娛 | 中芯、雷蛇、海爾智家、非凡中國、萬國數據最新部署（立即觀看）
2021/06/30
今日推介銀娛 | 中芯、雷蛇、海爾智家、非凡中國、萬國數據最新部署（立即觀看）
今日推介融創服務 | 中石油、信義光能、華潤萬象生活、三生製藥、滔搏國際最新部署（立即觀看）
2021/06/29
今日推介融創服務 | 中石油、信義光能、華潤萬象生活、三生製藥、滔搏國際最新部署（立即觀看）
今日推介中電信 | 卡姆丹克太陽能、陽光能源、華電國際電力、山東黃金、建業新生活最新部署（立即觀看）
2021/06/25
今日推介中電信 | 卡姆丹克太陽能、陽光能源、華電國際電力、山東黃金、建業新生活最新部署（立即觀看）
今日推介阿里巴巴 | 信義光能、贛鋒鋰業、碧桂園、Global X 恒生高股息率、中車時代電氣最新部署（立即觀看）
2021/06/24
今日推介阿里巴巴 | 信義光能、贛鋒鋰業、碧桂園、Global X 恒生高股息率、中車時代電氣最新部署（立即觀看）
今日推介長城汽車 | 長和、吉利、海螺水泥、友邦、中國聖牧最新部署（立即觀看）
2021/06/23
今日推介長城汽車 | 長和、吉利、海螺水泥、友邦、中國聖牧最新部署（立即觀看）
股票 信義玻璃（00868） 綠葉製藥（02186） 美蘭空港（00357） 恒安國際（01044） 石鏡泉

上一篇文章

【港股市況】港股下半年開局午後跌約450點　阿里巴巴、美團、小米跌逾3%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】羅兵咸上調香港全年新股集資額預測至5000億元　料創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版