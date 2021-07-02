【台積電TSMC】傳蘋果、英特爾率先採用台積電3納米芯片技術

▲ 據報蘋果（美﹕AAPL）及英特爾（Intel）將率先採用台積電的3納米製程技術。

台積電TSMC（台：2330，美：TSM）總裁魏哲家早前表示，預計3納米製程將於2022年下半年量產。外電周五（2日）報道引述數名知情人士稱，據報蘋果（美﹕AAPL）及英特爾（Intel）將率先採用台積電的3納米製程技術，現正進行有關測試。

台積電4納米製程提前一季試產，詳見﹕【下一頁】

據報道，蘋果iPad將成為首款試行採用台積電的3納米製程技術的產品。相比起5納米製程技術，在3納米製程技術下，可減少用電量25%至30%，以及增加10%至15%的速率增益。

至於預計下年將會推出的新一代iPhone，則未會用到3納米製程技術。消息指，受時間安排所限，新一代iPhone將使用4納米製程技術。

另有消息稱，英特爾亦有幸率先採用3納米製程技術進行生產。據報英特爾目前與台積電正進行兩項使用到3納米製程技術的計劃，擬用於生產手提電腦內的中央處理器，以及數據中心內的伺服器，預計有關芯片最快可於2022年年底開始量產。

消息人士亦指，台積電預留給英特爾的3納米芯片份額，高於預留給蘋果iPad的份額。

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編輯﹕賴奕羚