Pinterest禁減肥廣告　避免鼓勵不健康飲食習慣

▲ Pinterest將禁止其平台上的所有與減肥相關及身體羞辱性廣告，以減少有害或負面的內容。

為減少有害或負面的內容，圖片社交平台Pinterest宣布，將禁止其平台上的所有與減肥相關及身體羞辱性廣告，以避免鼓勵不健康的飲食習慣。

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外媒CNN報道，Pinterest將禁止任何帶有減肥訊息的廣告出現在其平台上，包括有關減肥產品的推薦，以及對體重指數或類似指數的引用；還將禁止廣告客戶在平台上發布帶有宣傳或貶低某些體型的內容。但禁令不涉及宣傳健康生活方式和習慣、健身服務和產品相關的廣告，只要不強調減重則可允許刊登，而用戶仍將能夠在平台上搜索「健康飲食提示」等話題。

事實上，Pinterest在飲食和生活習慣上的部份廣告內容曾一度被批評存在問題，被平台更被稱為「thinpiration」、「thinspo」或「pro-anorexia」，故已於 2012 年禁止不健康飲食的內容，亦在較早前禁止了一些與減肥有關的廣告，包括減肥前後對比圖片、減肥療程及羞辱身型的廣告。

Pinterest 表示，希望Pinterest是適合所有人的正向啟發性平台，已與全國飲食失調協會(National Eating Disorders Association)合作制定了這項政策調整。而其是目前唯一會禁止此類廣告的平台，希望是次舉措可鼓勵其他平台仿效。

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責任編輯：蘇穎琪