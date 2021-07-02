【疫市營商】Volkswagen美國上半年銷量創近50年新高　料年內賣逾40萬輛

▲ Volkswagen的ID.4今年在美國正式推出，上半年售出5,756輛。（Volkswagen網站圖片）

電動車漸趨普及，不少燃油車的車主亦轉投電動車。Volkswagen主攻運動型多用途車（SUV），使美國上半年銷量創近50年來的新高，Volkswagen預計今年內可銷售超過40萬輛汽車。

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Volkswagen行政總裁Scott Keogh昨日透露，Volkswagen美國在上半年售出超過21.1萬輛汽車，是自1973年以來的最高銷量。他又表示，全電動的ID.4是眾多車款中，盈利最高。

Volkswagen在德國生產的ID.4今年在美國正式推出，上半年售出5,756輛，有85%是來自非電動車的車主「以舊換新」。ID.4在2022年下半年將會轉到Volkswagen在美國的廠房生產，該廠房同時生產其他車型，包括由經典車款VW Microbus啟發而成的全電動載客車。

Volkswagen汽車銷量和市佔亦節節上升，全憑該企不斷集中推出新型號的（SUV），擴闊版圖。Scott Keogh稱，Volkswagen在美國的銷售額有4分之3是來自 SUV，而平均價格亦按年增加4,000美元（約31,064港元）。

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責任編輯：葉泳珊