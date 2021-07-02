  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】Volkswagen美國上半年銷量創近50年新高　料年內賣逾40萬輛

商業 12:22 2021/07/02

分享：

Volkswagen的ID.4今年在美國正式推出，上半年售出5,756輛。（Volkswagen網站圖片）

電動車漸趨普及，不少燃油車的車主亦轉投電動車。Volkswagen主攻運動型多用途車（SUV），使美國上半年銷量創近50年來的新高，Volkswagen預計今年內可銷售超過40萬輛汽車。

【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道　美研允許FB及IG下單 

【零售回暖】H&M第二季扭虧為盈　門市重開刺激生意回升

Volkswagen行政總裁Scott Keogh昨日透露，Volkswagen美國在上半年售出超過21.1萬輛汽車，是自1973年以來的最高銷量。他又表示，全電動的ID.4是眾多車款中，盈利最高。

Volkswagen在德國生產的ID.4今年在美國正式推出，上半年售出5,756輛，有85%是來自非電動車的車主「以舊換新」。ID.4在2022年下半年將會轉到Volkswagen在美國的廠房生產，該廠房同時生產其他車型，包括由經典車款VW Microbus啟發而成的全電動載客車。

Volkswagen汽車銷量和市佔亦節節上升，全憑該企不斷集中推出新型號的（SUV），擴闊版圖。Scott Keogh稱，Volkswagen在美國的銷售額有4分之3是來自 SUV，而平均價格亦按年增加4,000美元（約31,064港元）。

【書店銷情】非主流書也可闖出一片天　Book B個別文化書一周內售罄（有片）

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
今日
【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道　美研允許FB及IG下單
2021/07/01
【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道　美研允許FB及IG下單
【育兒福利】鴻海去年派發超過4800萬生育補貼　每月資助實踐「0到6歲公司養」
2021/07/01
【育兒福利】鴻海去年派發超過4800萬生育補貼　每月資助實踐「0到6歲公司養」
【iPhone】iPhone 12系列銷量逾1億　比iPhone 11提早2個月達門檻
2021/07/01
【iPhone】iPhone 12系列銷量逾1億　比iPhone 11提早2個月達門檻

你可能感興趣

【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
今日 10:00
【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道　美研允許FB及IG下單
19:23 2021/07/01
【疫市營商】Starbucks冀增行銷渠道　美研允許FB及IG下單
【育兒福利】鴻海去年派發超過4800萬生育補貼　每月資助實踐「0到6歲公司養」
13:15 2021/07/01
【育兒福利】鴻海去年派發超過4800萬生育補貼　每月資助實踐「0到6歲公司養」
電動車 汽車 銷售 美國 德國

上一篇文章

Pinterest禁減肥廣告　避免鼓勵不健康飲食習慣

下一篇文章

【書店銷情】非主流書也可闖出一片天　Book B個別文化書一周內售罄（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版