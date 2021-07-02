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華盛頓有興建中樓宇倒塌 工人一度被困瓦礫中

環球社會熱點 12:39 2021/07/02

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美國華盛頓特區一個地盤發生工業意外，一座5層高正在興建的樓宇突然倒塌。

美國華盛頓特區一個地盤發生工業意外，一座5層高正在興建的樓宇突然倒塌。救援人員趕到現場率先救出4名地盤工人，而另一名工人一度被困於瓦礫超過一個小時，其後也獲救並送院治理。

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事發於當地周四（1日）下午，華盛頓特區西北部郊區一個地盤内，仍在興建的一棟5層高樓宇倒塌。救援人員於下午3點半趕到現場，迅速於倒塌樓宇内救出4名工人，先將4人送往醫院治療。

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至於另外1名工人則仍困於瓦礫之中，救援人員嘗試移除現場的煤渣磚和水泥，希望可順利救出被困工人。現場片段顯示，多名消防員利用鋸等工具試圖挖掘現場的大量瓦礫。

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但官員指倒塌樓宇的瓦礫對附近房屋構成潛在破壞，因此救援人員要更多時間才能順利清除。歷時大約1個半小時，救援人員成功將這名工人救出瓦礫，這名工人也被送往醫院。據悉，5人都沒有生命危險。

消防部門發言人表示當時正有風暴掠過現場，但當局暫時未能確定樓宇倒塌的原因。另外，樓宇右側有兩個結構因倒塌而受了損壞，右側另一個空置結構更嚴重受損。

責任編輯：鄭錦玲

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