華盛頓有興建中樓宇倒塌 工人一度被困瓦礫中

▲ 美國華盛頓特區一個地盤發生工業意外，一座5層高正在興建的樓宇突然倒塌。

美國華盛頓特區一個地盤發生工業意外，一座5層高正在興建的樓宇突然倒塌。救援人員趕到現場率先救出4名地盤工人，而另一名工人一度被困於瓦礫超過一個小時，其後也獲救並送院治理。

【佛州大樓倒塌】增至18死 一對小姐妹遇難 【下一頁】

事發於當地周四（1日）下午，華盛頓特區西北部郊區一個地盤内，仍在興建的一棟5層高樓宇倒塌。救援人員於下午3點半趕到現場，迅速於倒塌樓宇内救出4名工人，先將4人送往醫院治療。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於另外1名工人則仍困於瓦礫之中，救援人員嘗試移除現場的煤渣磚和水泥，希望可順利救出被困工人。現場片段顯示，多名消防員利用鋸等工具試圖挖掘現場的大量瓦礫。

佛州倒塌公寓存在結構問題？ 有顧問3年前已警告 【下一頁】

但官員指倒塌樓宇的瓦礫對附近房屋構成潛在破壞，因此救援人員要更多時間才能順利清除。歷時大約1個半小時，救援人員成功將這名工人救出瓦礫，這名工人也被送往醫院。據悉，5人都沒有生命危險。

消防部門發言人表示當時正有風暴掠過現場，但當局暫時未能確定樓宇倒塌的原因。另外，樓宇右側有兩個結構因倒塌而受了損壞，右側另一個空置結構更嚴重受損。

責任編輯：鄭錦玲