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【年度最佳】三星Galaxy S21 Ultra 5G擊敗iPhone　獲年度最佳手機稱號

科技 12:15 2021/07/02

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三星（Samsung）Galaxy S21 Ultra 5G，擊敗iPhone 12 Pro Max等一眾機型，獲選為本年度最佳手機。

一年一度的科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）剛剛落幕，最近官方頒發本年度「GLOMO Awards」獎項，當中三星（Samsung）的Galaxy S21 Ultra 5G，就成功擊敗iPhone 12 Pro Max等一眾機型，獲選為2021年度最佳智能手機。

＜＜【MWC 2021】三星公布Wear OS加持One UI Watch手錶介面　新手機、手錶料今夏登場

＜＜【LG退出】LG南韓實體店擬改售iPhone　三星施壓要求同時出售Galaxy系列手機

三星於本年1月發布Galaxy S21 Ultra 5G，該機為首款支援S Pen的S系列設備，內置1億800萬像素鏡頭，支援8K影片及攝錄。據悉，該獎項會根據手機設計、運行性能、用戶體驗等元素進行評選。今年共有5部手機入選，分別為Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S20 FE 5G、iPhone 12 Pro Max、OnePlus 9 Pro及小米的Mi 11 Ultra。

至於的獲選理由，有評審指出，Galaxy S21 Ultra 5G手機的功能全面，包括AMOLED屏幕、相機鏡頭表現出色，是三星有史以來推出最佳的Android智能手機。事實上，是次為Samsung相隔4年後再度奪得此獎項。

責任編輯：李寶如

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