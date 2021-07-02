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加國卑詩省小鎮熱浪侵襲未停 再遭山火摧殘

環球社會熱點 13:29 2021/07/02

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加拿大卑詩省小鎮利頓早前連續3日錄得破紀錄高溫，熱浪亦造成卑詩省最少230人死亡。受熱浪影響，利頓於周三（6月30日）發生山火，山火於15分鐘內已吞噬整個小鎮，燒毀當地大部分建築物及設施，約千名居民匆忙疏散。

加拿大卑詩省創紀錄49.6度高溫 熱浪疑釀逾230死 【下一頁】

卑詩省小鎮利頓（Lytton）周三晚發生山火，山火迅速蔓延，地方政府甚至未趕及頒布疏散命令，居民只能匆忙收拾細軟疏散。有當地居民指，濃烈黑煙充斥小顉，大部分建築物及設施於數小時內被山火焚毀。濃煙升上半空，利頓及附近山谷一片煙霧瀰漫。

卑詩省省長賀謹（John Horgan）表示，利頓及附近地區約1,000名居民需緊急疏散至附近其他城鎮，將對起火原因進行調查。有當地議員指，利頓有9成地方被燒毀，大火更焚毀當地高速公路及水電站，阻礙拯救人員進入利頓救援。據悉，山火造成最少一對60多歲夫婦死亡，部分居民下落不明。

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82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人 【下一頁】

賀謹續指，卑詩省於過去一日錄得最少62宗火災報告，當局周四（1日）頒布新疏散命令，卡里布地區(Cariboo)約700人因而受影響。

加拿大卑詩省受熱浪影響，小鎮利頓（Lytton）周二(6 月29日)錄得攝氏49.6度高溫，連續3日打破加拿大最高氣溫記錄。熱浪導致加拿大氣溫上升，亦是史上首次超越攝氏45度的高溫。

責任編輯：郭麗明

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