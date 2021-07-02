【字節跳動】短片長度將增至3分鐘 TikTok正面迎擊Instagram競爭？

抖音國際版TikTok公布，將在未來數星期內推出上傳長達3分鐘短片的功能，改變現時短片最長只有1分鐘的做法。

TikTok早前公布，公司目前在美國每月活躍用戶達到1億位，但競爭相當激烈，去年Facebook(FB）旗下的Instagram及Snap（SNAP）均有類似的短片功能。

傳媒引述網紅公司Fuel Injector表示，放寬影片長度限制，令用戶可以在平台上有更多收入，有利TikTok與Facebook等較長影片的平台競爭。

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