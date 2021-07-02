82歲老婦將陪貝索斯上太空 史上最老太空人

亞馬遜創辦人貝索斯宣布將進行太空旅遊後，外界關注其同伴誰屬。貝索斯旗下Blue Origin公司宣布，其中1人為現年82歲的豐克。貝索斯此舉，將令豐克成史上年齡最大太空人。據悉，豐克過往成績斐然，她對自己被選中隨行感到意外。

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貝索斯（Jeff Bezos）於社交平台Instagram上載一段約2分鐘影片，內容記錄他邀請豐克（Wally Funk）作為「貴賓」（honoured guest），陪同他一起上太空旅行。貝索斯此舉將令豐克以82歲高齡，成為史上最老太空人。豐克在影片中表示，以為自己永遠不會上太空，無法形容被選中的感覺有多好，料會愛上旅程中的每一秒。

據悉，豐克出生於1939年，曾在60年代接受太空人訓練。目前已累計飛行1.96萬小時，並曾教導約3,000人飛行。豐克亦創下多項記錄，包括首位國家運輸安全委員會（NTSB）女航空安全調查員，及美國聯邦航空局（FAA） 首位女性監察員。她於1961年自願參加女太空人計劃，但因其後計劃取消，從未透過美國太空總署（NASA）登上太空。

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豐克於2010年，花費20萬美元（約156萬港元），購入英國富豪布蘭森（Richard Branson） 創辦的太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）太空旅遊計劃。

責任編輯：李俊儀