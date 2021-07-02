今年股票市場焦點除了新冠疫情的發展外，何時 Taper也是另一重點。最近經常聽到Taper一詞，這究竟是甚麼？ Taper 中文意思為逐漸減少，因此市場引申為美聯儲縮減購債規模和縮小資產負債表的動作。美聯儲於今年6月的會議上，一如預期繼續將基準利率維持在0-0.25%不變，並繼續保持每月債券購買規模在1,200億美元。但魔鬼在細節，市場從美聯儲的點陣圖顯示推算出加息預期或有所提前。美聯儲會否真的快將加息，我們在此探討一下。

首先，我們要先看看美聯儲的點陣圖預測準確度有多高。其實，點陣圖顯示了每位聯邦公開市場委員會 （FOMC） 成員針對未來三年每一年年底和更長時間裡，標示出聯邦基金利率適當範圍的中值，而投資者關注的，就是這個預估中值的點。不過跟據2016年的經驗，美聯儲2015年12月公佈的點陣圖預期2016年要加息四次，然而實際上僅在2016年12月加息一次，美聯儲的利率調整與點陣圖預期幾乎不一致。此外，加上12位聯邦儲備銀行行長中，只有5位是FOMC有投票權的成員，因此點陣圖並不能代表官方的共識預測。會後，美聯儲主席鮑威爾也表示點陣圖並不是預測未來利率走勢的很好工具，目前談論加息仍然不合時宜。

因此，我們認為美國經濟數據較點陣圖可信，未來美聯儲的緊縮路徑將很可能以“短期關注就業、中期關注通脹”來決定。我們認為美聯儲短期不急於收緊貨幣政策的核心原因，還是在於過去幾個月就業市場表現較弱，5 月美國新增非農就業人數不及預期。而表述方面，逐漸轉變為鷹派則很可能是美聯儲開始警惕通脹持續性的風險。結合我們對於就業市場的判斷，我們預計未來幾個月美國就業市場有可能會超預期改善，美聯儲可能會基於就業市場的變化在今年8-9月釋放Taper信號，今年四季度公佈細節計畫，年底或明年初執行，預計6-12個月完成縮減後，通過到期債券再投資，維持一段時間資產負債表規模不變，而到明年中期再觀察通脹持續性的問題，2023年初再考慮加息事宜。

圖：美國新增非農就業人數及失業率

▲ 資料來源：Wind、中信証券

圖：美國就業改善趨勢預測

▲ 資料來源：彭博、中信証券預測

然而，當前市場還沒有開始過多反映美聯儲貨幣政策收緊的預期。往後看，隨著通脹預期在下半年“衝高回落”，以及美聯儲貨幣政策正常化預期，預計實際利率也將會築底回升，從而推動美債利率隨之上行。美元指數自去年4-5月份102水平後“W”走勢的第二個低點基本確立，後續伴隨8-9月份美聯儲可能釋放縮減QE信號，美元指數將確立進入小週期上行。

圖：美聯儲 QE 買債節奏預測

▲ 資料來源：彭博、中信証券預測

市場人士憂慮加息會對股市不利，但根據1990年來美聯儲三次加息週期來看，事實並非如此。因此，我們認為加息並非洪水猛獸，雖然短線可能對流動性及企業借貸成本有影響，但經濟增長強勁為加息週期的基礎，因此經濟增長對企業的利好將能抵消流動性收緊等不利因素，接力支持股市上漲。

圖：美股加息周期的表現

▲ 資料來源：彭博、中信証券 截至16/6/2021