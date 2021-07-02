布蘭森搶貝索斯頭啖湯 7月11日啟程太空旅行

英國富豪布蘭森旗下太空旅遊維珍銀河早前獲美國聯邦航空管理局批准，可舉行載客太空旅行。維珍銀河宣布，布蘭森將於7月11日進行太空飛行測試，意味他將比全球首富貝索斯更快啟程。布蘭森表示，相信太空屬於所有人，新太空商業工業已準備就緒。

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布蘭森（Richard Branson）表示，經過17年的研究及創新，全新太空商業工業現正向全人類開放。維珍銀河（Virgin Galactic）團隊表示，7月11日是目標升空日，若遇上不利天氣或技術問題便會推遲。若一切順利，布蘭森將比Amazon（亞馬遜）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）更快開啟太空旅程。

維珍銀河早前表示，4名公司員工將作為首批乘客，測試未來太空旅客機艙體驗。除了布蘭森外， 維珍銀河首席宇航員教練莫斯（Beth Moses）、首席營運工程師貝內茨（Colin Bennett）及政府事務副總裁Sirisha Bandla 亦會一同隨行。另外，麥凱（Dave Mackay）及馬蘇奇（Michael Masucci）將作為宇航員，駕駛飛Unity火箭。

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維珍銀河上月底獲得美國聯邦航空總署（FAA）授權，批出商用太空飛行許可證，為布蘭森的太空旅行清除障礙。現時主要共有3家公司致力發展太空旅行，分別是馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX、貝佐斯旗下的Blue Origin與布蘭森的維珍銀河。

責任編輯：李俊儀