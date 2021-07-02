▲ 【債券通】歐冠昇：債券通成果超預期 擬推更多產品服務

香港交易所 （00388） 行政總裁歐冠昇在債券通論壇上表示，債券通推出以來成功，表現超出預期，成為國際投資者進入全球第二大債券市場的管道，現時債券通上提供的產品較起初增10倍。在南向債券通方面，歐冠昇表示，仍與監管機構合作部署將債券通擴至南向交易，讓中國投資者更便利投資國際債市，港交所未來會推出更多交易產品和服務。

歐冠昇表示，新冠疫情後中國經濟帶動全球增長，而且環球低息持續，都令內地債券市場的吸引力提高，而中國「碳中和」目標也有利綠色債券發展，而香港既有中國和國際連接能力，也有最大的離岸人民幣資金池╴角色日益重要。

中國外滙交易中心總裁、債券通董事長張漪在會上提及，至今年5月底，中國銀行間債市有947間境外機構參與，經債券通投資的有661間，按年增21%，來自34個不同市場。年內經債券通的成交額達2.5萬億元人民幣，也按年增31%。

張漪指，會根據人民銀行的部署，做好南向通準備工作，境內銀行間市場對外開放會貫徹創新、協調、綠色、開放等理念。

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編輯：麥德銘