【英國王室】戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首

▲ 威廉哈里再次共聚一堂。

英國哈里王子自從專訪後，與英國王室關係變差，曾經親密無間的哥哥亦與他漸行漸遠。周四兩兄弟暫時摒棄衝突及矛盾，再次於英國共聚一堂，在已故母親戴安娜王妃生忌當日，為其雕像揭幕。

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哈里（Prince Harry）與威廉（Prince William）周四（1日）現身肯辛頓宮（Kensington Palace），為亡母賽戴安娜（Princess Diana）的雕像揭幕。受新冠疫情影響，雕像揭幕的規模縮小，只有少數人獲邀參與。哈里威廉先後抵達後，便攜手拉開綠布，正式公開雕像。

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今次是哈里威廉自祖父菲臘親王（Prince Philip）的喪禮後，再次一同出席活動。在揭幕儀式上，兩人雖然有說有笑，但亦無太多互動。儀式上，哈里威廉並無發表講話，只在結束後發表聲明懷念母親，讚揚她對世界作出的貢獻。

戴安娜雕像由雕塑家蘭金-布羅德利（Ian Rank-Broadley）打造，選擇短髮形象的戴安娜，加上身旁三個小孩，象徵戴安娜生前的「跨世代及全球性影響」（universial and generational impact）。

責任編輯：吳漢培