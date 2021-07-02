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【英國疫情】日增近2.8萬確診 如期解封醫院恐受壓

環球社會熱點 11:40 2021/07/02

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英國的新冠肺炎疫情持續惡化，單日增近2.8萬宗確診個案。

英國的新冠肺炎疫情持續惡化，單日增近2.8萬宗確診個案。但英媒報道，英國政府仍計劃於本月19日如期解除所有防疫限制。有公營醫療系統負責人憂慮英國如期解封，將會導致入院的新冠肺炎患者急增。

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英國截至周四（1日），單日新增近2.8萬宗新冠肺炎確診個案，累計確診個案達482.8萬宗。英國在過去一周新增超過14.6萬宗確診，按周大幅增加超過6.1萬宗，升幅達71.8%。英國截至6月30日共有1,795名新冠患者住院，有287名患者需要使用呼吸機。

英國《衛報》指約翰遜（Boris Johnson）政府打算如期在7月19日，於英格蘭取消包括口罩令及社交距離等防疫限制，僅鼓勵民眾於公共交通工具等高風險場所維持上述措施。

據悉，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）等主要醫學顧問，雖然警告如期解封或會使英國國民保健服務（NHS）面臨壓力，但仍支持解封計劃。

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英格蘭NHS服務供應商組織NHS Providers副總裁科德里（Saffron Cordery）表示，NHS服務供應商現時對如期全面解封為NHS帶來的壓力感到憂慮。

科德里指出當入院新冠患者人數急增時，前綫醫護人員已筋疲力盡，醫院為非新冠患者提供服務的能力也會大減。

《衛報》更引述數名NHS服務供應商總裁指，目前正是醫院服務高峰期，醫院根本沒有足夠能力應對新一波疫情。

更有三分之一的NHS職員表示，他們任職的NHS服務供應商内有超過100名護士，都因為鄰居確診而需隔離。事實上，即使醫護已接種疫苗及取得陰性檢測結果，他們仍需按照規定隔離，從而導致醫院人手更緊張。

英國政府料由下周一（5日）起公布解封計劃的詳情，而政府很可能只會發布指引建議或鼓勵民眾戴口罩，同時取消所有強制措施。

責任編輯：鄭錦玲

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