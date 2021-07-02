【富豪上太空】維珍銀河7.11送布蘭森上太空、盤前股價大升3成 搶先亞馬遜貝索斯

▲ 英國富豪布蘭森將參與維珍銀河7月11日的飛行測試，搶先亞馬遜貝索斯上太空。

英國富豪布蘭森（Richard Branson）創辦的太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic，美：SPCE）宣布，將在7月11日執行第四次太空飛行測試，布蘭森將參與該次任務，意味他將搶先世界首富、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）登上太空。維珍銀河周五美股盤前股價曾大升3成，最新股價報54.89美元，市值約119億美元。

貝索斯早前宣布卸任行政總裁職位後，在7月20日乘搭由他創立的私人太空公司Blue Origin的飛船，進行該公司首次載人航天飛行。

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布蘭森在聲明中表示，經過16年的研究、建造和測試，維珍銀河已成為商業太空行業的先鋒，為人類開放太空及永久地改變世界。他稱將幫助未來的宇航員驗證旅程，並且確保公司為消費者提供最獨特的體驗。

本次也是維珍銀河首次搭載4名成員的飛行，除了布蘭森外，另外有3名任務專家。維珍銀河屆時將在Twitter、Youtube、Facebook進行直播。

維珍銀河於今年6月獲得美國聯邦航空管理局批出商用太空飛行許可證，將可以載客進行太空旅遊，公司目標在2022年初開始載客上太空。

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編輯：陳健婷