【監管未完】廣東將加大規制「二選一」、大數據殺熟　阿里巴巴跌逾3%

▲ 【監管未完】廣東將加大規制「二選一」、大數據殺熟 阿里巴巴股價下跌

市場憧憬內地反壟斷監管接近尾聲之際，廣東宣布將加大對大型互聯網平台「二選一」、「大數據殺熟」和「封禁」等行為的執法規制。阿里巴巴 （09988） 股價下挫，現報212.2元，跌3.5%、美團 （03690） 現跌2.9%，最新報311.2元、騰訊 （00700） 現跌0.8%，最新報579.5元。

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日前廣東省市場監督管理局對廣東省人大代表葉麗燕於省十三屆人大四次會議中提出的關於加強互聯網新經濟模式監管的建議做出答覆。答覆函透露，競爭執法將被突出，重點加強對大型互聯網平台「二選一」「大數據殺熟」「封禁」等行為的執法規制，依法查處社區團購等領域利用資本優勢低價排擠競爭對手、搶佔市場行為，規範平台和平台內經營者價格標示、價格促銷、價格欺詐等行為。

彭博報道，一些投資者開始為中國科技股反彈做準備，賣出中國互聯網ETF的賣跌期權，買入看漲期權。這使KraneShares中證中國互聯網基金（KWEB）ETF看漲期權未平倉合約數量創下最高紀錄。

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編輯：吳敏芳

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