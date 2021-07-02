【券商點睇】利好政策頻密出台 中藥行業迎新機遇

近日，國內頻頻有鼓勵中西藥結合的政策出台，被市場視為中藥行業的新機遇。周四（1日），國家發改委印發《「十四五」優質高效醫療衛生服務體系建設實施方案》，方案提出促進中醫藥傳承創新工程，中央預算內投資重點支持國家中醫醫學中心、區域中醫醫療中心、國家中醫藥傳承創新中心、國家中醫疫病防治基地、中西醫協同「旗艦」醫院、中醫特色重點醫院和名醫堂建設。

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另一方面，國家衛建委、國家中醫藥局、中央軍委後勤保障部衛生局聯合印發《關於進一步加強綜合醫院中醫藥工作推動中西醫協同發展的意見》。浙商證券指，此次意見亮點在於通過增強中醫臨床科室的設置、鼓勵設置中醫二級學科或專業組來加強綜合醫院中醫藥工作以及通過完善中西醫協同制度推動中西醫協同發展，對綜合醫院由西醫為主向中西醫結合轉型具有建設性意義。

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分析指，中西醫是在不同社會文化背景下發展起來的兩種醫學體系，在不同疾病和不同時間各有優勢，而中西醫協同發展為中國醫藥行業帶來了重大發展機遇，打開中醫藥行業成長的天花板。在有利措施驅動下，不少傳統企業將加速轉型升級，如同仁堂（滬：600085）、雲南白藥（深：000538）、片仔癀（滬：600436）、白雲山（00874）等。

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記者：林衛