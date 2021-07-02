【城市排名】萬億GDP城市人均消費調查 南京力壓北上廣深居首位

據21世紀經濟研究院統計，2020年，22個萬億GDP城市的社會消費品零售總額合共為14.7萬億元（人民幣，下同），佔全國的比重達到了37.4%。受疫情影響，城市的消費表現已經出現重新洗牌。

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該研究院發現，在22個萬億GDP城市中，人均社零總額排在前十名的城市分別為：南京、上海、北京、蘇州、泉州、青島、福州、杭州、武漢和廣州。

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分析指，南京得益於消費與休閑娛樂氛圍，過去一年整體的經濟增長表現十分突出，去年第一季是唯一實現GDP正增長的主要城市，全年首次躋身全國城市經濟十強。此外，南京地處富庶之地江蘇省，江蘇是人均GDP最高的省份，南京人均GDP亦高居全國省會城市之首。

期內，上海的社零總額約為1.6萬億元，突破了1.5萬億大關。盡管受到疫情的影響，上海仍然實現了0.5%的正增長，人均社零總額也達到了6.4萬元，僅次於南京，北京排在上海之後，位列第三。

不過，同為一綫城市的廣州和深圳，人均社零總額卻與北京、上海拉開了明顯的差距，均未達到5萬元，分別位列第10名和第11名。究其原因，或許與兩個城市外來人口佔比高有關。數據顯示，去年廣州流動人口為937.9萬人，佔全部常住人口的比例為50.2%，深圳流動人口數量更是高達1,243.9萬人，佔比也高達70.8%。相比之下，北京和上海的外來人口佔比分別為38.5%和42.1%。

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記者：林衛