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【逆回購】人行貨幣政策維持穩字當頭 逆回購操作降至100億元

股樓投資 11:56 2021/07/02

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半年結前，人行加大維穩力度，從6月24日起，將逆回購操作增至300億元（人民幣，下同），釋放了維護跨季資金面的明確信號。

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市場流動性充裕，一度刺激中港股市彈起。不過，半年結過後，逆回購力度又打回原形，踏入7月連續兩日開展100億元的7天逆回購操作，利率維持在2.2厘。

【樓市現象】長情業主持貨48年 近半億沽西半山巴威大廈巨宅 單位大幅升值逾140倍，請按【見下頁

內地報道，今年人行自3月1日起，連續80個交易日均開展100億元7天期逆回購操作，成今年來慣例操作。如今又回歸常態，反映人行政策短期依以「穩」為主，下半年的「穩」更會增加了「防風險」的政策意味。

【延伸閱讀】下半年部署：光大新鴻基預料  恒指下半年上試31000點   推薦4大板塊8隻港股，請按【見下頁

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記者：林衛

維穩 逆回購 中國人民銀行

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