【逆回購】人行貨幣政策維持穩字當頭 逆回購操作降至100億元

半年結前，人行加大維穩力度，從6月24日起，將逆回購操作增至300億元（人民幣，下同），釋放了維護跨季資金面的明確信號。

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市場流動性充裕，一度刺激中港股市彈起。不過，半年結過後，逆回購力度又打回原形，踏入7月連續兩日開展100億元的7天逆回購操作，利率維持在2.2厘。

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內地報道，今年人行自3月1日起，連續80個交易日均開展100億元7天期逆回購操作，成今年來慣例操作。如今又回歸常態，反映人行政策短期依以「穩」為主，下半年的「穩」更會增加了「防風險」的政策意味。

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記者：林衛