第三季投資組合的策略性部署

世界各地仍在與疫情戰鬥着，不過疫苗的接種率似乎就是為經濟的反彈帶來了啟示。英國是率先開始接種疫苗的成熟國家，接種率穩步增加帶領英國走向經濟重啟。接著的是美國，自去年尾拜登政府上台後，美國的疫苗接種率加速，過去半年的經濟數據或許就是疫苗接種對經濟有利的佐證。踏入第三季我們希望藉著策略性的部署來加強投資組合的回報。

於第三季策略性看好歐洲。歐洲在第一季經過一輪的擾攘後，在第二季接種速度也加快了，其正面效果亦隨之而來，不少地區陸續放寬社交限制，令備受疫情打擊的飲食、店舖零售和區內旅遊等出現「V型」反彈。經濟數據亦顯示歐洲多國經濟向好，如領先指數製造業採購經理指數（PMI）則顯示整個歐羅區5月份和6月份分別為63.1至63.4，是自1997年6月開始調查以來的新高，而區內兩大龍頭德國和法國5月份和6月份的PMI分別為64.4和63.4以及59.4和59，全部終值均大幅超過盛衰分界線，顯示經濟繼續增長。疫苗的加速接種為第三季歐洲整體帶來光明的前景。

疫苗接種率低為亞洲（除日本）在第三季帶來隱憂。環觀亞洲，除了新加坡、中國和香港，普遍亞洲國家的疫苗接種率均低於20%，比歐美等成熟國家低，為控制疫情帶來隱憂。因此第三季整體亞洲（除日本）的展望相較於美國和歐洲看淡，但我們仍對亞洲（除日本）的長線發展充滿信心。