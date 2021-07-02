▲ 【中美關係】美國國務院將香港列為第二級別人口販運監察名單 特區政府強烈反對

美國國務院發表《2021年美國販運人口報告》，連續第二年將香港列為第二級別監察名單。特區政府表示強烈反對。報告指，港府已經加強打擊販運人口罪行，但未完全符合消除販運人口的最低標準。香港涉及的人口販運問題包括罪犯以虛假承諾欺騙內地、菲律賓、南美等地區的受害人賣淫，及利用債務逼使外傭在香港家庭工作等。

特區政府強烈反對報告，批評報告偏頗及不合理。發言人表示，販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，美國國務院不但無視這事實，並且忽視香港多年來對打擊販運人口作出的無比努力及投放的大量資源，可見香港被評為第二級別監察名單是明顯基於偏見及欠缺實據支持。發言人又指，從來沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。

至於報告對國安法的討論，港府發言人指，國安法規定的四類危害國家安全罪行定義清晰，稱危害國家安全的行為和活動與正常的交流有明顯區別。奉公守法的人士不會誤墮法網，認為美國國務院的說法與事實明顯不符。

至於中國則被列入最差的第三級，與阿富汗、北韓、伊朗等同級。 報告批評中國在新疆大規模關押維吾爾人。

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編輯：吳敏芳

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