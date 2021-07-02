經濟重啟利好信貸相關的投資

近年環球宏觀形勢多變，加上利率持續偏低，令投資者尋求相對優質而高收益的投資，優先證券為其中一個選擇。

優先證券由企業發行，在各類固定收益資產中，優先證券相對高質素又提供吸引的收益率。優先證券平均達投資評級，收益率平均約 4.2%，比其他高質素債券的收益率高。一旦公司面臨財困或破產清盤，優先證券比普通股持有人優先得到償還剩餘財產，但次於傳統債券。

優先證券的發行人一般都是大型及受到高度監管的機構及公司，它們普遍具有較高及較穩定的現金流和較高的信貸評級，例如大型銀行、公用事業及房託。歷史數據反映，優先證券違約率大幅低於環球高息債券。

優先證券如何應對孳息率上升環境？

我們看好的優先證券市場主要可分為三個領域：25美元票面值的零售優先證券、1000美元票面值的機構證券和可轉換優先證券。一般來說，零售優先證券擁有固定票息，而機構優先證券的票息則多為定息轉浮息（fixed-to-float coupon）。浮動票息可受惠於利率上升環境，發揮利率對沖作用。

顧名思義，定息轉浮息優先證券的票息最初為固定，其後再轉為浮動（亦稱為可變票息）。近期常見的票息結構是在發行後最初五至十年為固定票息，然後採用參考市場利率加成浮動計算（過往通常是以三個月倫敦銀行同業拆息為基準）。另外，當票息轉為浮動計算時，證券亦變成可贖回。在此以後，發行人可以選擇贖回證券或支付浮息。

展望下半年，我們認為經濟重啟大致利好信貸相關的投資，包括優先證券，因為信貸息差通常會下跌，有助帶來正回報。