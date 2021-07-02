【港股市況】港股下半年開局　恒指黑期跌約80點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股下半年首個交易日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數假後料低開約82點，恒指料開報28745點。滙豐 （00005） ADR折合報46.32元，升0.47元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報580.53元，跌3.47元或0.6%。

即市走勢︰

【09：13】期指開報28680點，升50點或0.2%，低水147點。

【09：01】恒指黑期跌約80點，報28786點，道指期貨升39點，報34553點。

【08：55】小鵬汽車9868以165元定價 較美股水位縮窄至逾2%（不斷更新）

小鵬汽車獲富時羅素納入旗下3個指數 7月8日生效

【08：27】綠葉製藥︰建議分拆博安生物並將其獨立上市

【08：18】恆生指數公司將於8月20日公布季檢結果

【07：45】歸創通橋2190逾43萬人認購 超額認購1189倍一手中籤率2%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28745點，跌82點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.32元，升0.47元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報580.53元，跌3.47元或0.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國國會眾議院通過總值7150億美元地面運輸及水務基建改善法案，相關法案可能對總統拜登推動大型基建計劃有幫助。道指反覆上揚，標指破頂。道指收報34633點，升131點或0.38%；標指收報4319點，升22點或0.52%；納指收報14522點，升18點。

【開市9點半】跨國公司突憂全球最低稅率 車股電商股外圍升變跌

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責任編輯︰梁浩碩