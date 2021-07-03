【恒指夜期+ADR】騰訊ADR回順　恒指夜期升171點　北水走資70億（不斷更新）

美國10年期債息回軟至1.43厘，亞馬遜升2.3%至3510.98美元，挑戰天花板阻力，Google升2.3%至2505.15美元，創新高，蘋果亦升2%，不過，中資科技股在美未有跟隨走勢，市場續憂慮監管壓力。騰訊ADR輕微反彈至579水平後回順，升幅收窄至0.2%，阿里京東ADR等電商股續弱，不過，夜期收市仍升171點，收報28320點。

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ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.77 -0.2% 百度美股 190.84 -1.3% 騰訊ADR 575.84 +0.2% 阿里巴巴美股 211.27 -0.3% 網易美股 175.90 +1.1% 京東美股 295.84 -1.6%

下半年北水首個交易日走資70.4億元，科技股成減倉主戰場，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別淨沽33.1億、14.4億及7.2億元，另外，吉利 （00175） 及微盟 （02013） 各有3.9億及3.6億元淨走。恒指夜期早段升。

北水資金流向：

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港股下半年首個交易日高開低走，恒生指數開報28859點，升31點，大市開市後隨即轉跌，其後走勢反覆向下，午後曾跌近600點。恒生指數跌517點，收報28310點，成交1759億元；恒生科技指數跌3.2%，報7892點。美團 （03690） 跌5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；快手科技 （1024） 破底跌近6%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市仍升171點，收報28320點。

【23：32】夜期升131點

【22：07】夜期升120點

【18：30】恒指夜期升39點，報28188點，低水122點。

【16：30】歸創通橋2190暗盤至少升20% 一手帳面賺約6000元

【16：10】恒生指數下半年開局跌517點，收報28310點，成交1759億元；恒生科技指數跌3.2%，報7892點。美團 （03690） 跌5%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；快手科技 （1024） 破底跌近6%。

【16：00】恒生指數U盤前跌520點，報28307點。

【15：51】快手科技 （01024） 跌幅擴大至逾7%，破底低見180元創上市新低。

【15：37】滙豐 （00005） 尾市轉升0.1%，報44.9元；渣打 （02888） 升0.4%，報49.6元。

【15：34】美團 （03690） 尾市跌6%，低見300.8元，下試300元關口支持。

【15：31】先施 （00244） 升幅擴大至近四成，高見0.55元。

【15：27】港股尾市跌近600點，報28241點，跌586點；科指3.5%，報7866點。

【15：22】美團 （03690） 跌幅擴大至逾5%，低見302.2元。

【15：00】內地股市下跌，上證跌近2%；深證跌近2.5%；創業板指跌3.5%。

【14：19】快手科技 （01024） 跌近5%，低見185.2元創上市後新低。

【14：16】紙業股逆市造好，玖紙 （02689） 升逾11%，高見11.16元；理文造紙 （02314） 亦升逾11%，高見6.66元。花旗將玖紙目標價由13.5元上調至15元，評級由「中性」升至「買入」。

【14：10】完美醫療 （01830） 挫逾12%，低見7.85元。

【必瘦站】完美醫療上季銷售合同金額按年增3成 達破紀錄金額4.2億元

【14：08】昨尾市炒上的鱷魚恤 （00122） ，股價今日再升逾8%，破頂高見0.53元。

【14：05】港股跌逾500點，跌穿28300點水平，報28290點，跌537點；科指跌3.3%，報7883點。

【13：26】美團 （03690） 跌幅擴大至4.6%，低見305.8元。阿里巴巴 （09988） 午後跌近4%；小米 （01810） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：17】中升 （00881） 升幅擴大至近9.5%，破頂高見70.7元，成交4.4億元。

【13：12】信義光能 （00968） 跌幅擴大至近一成，低見15.12元。

【13：11】滙思太平洋 （08147） 午後瀉逾五成，見0.05元，成交688萬元。

【13：00】港股午後初段跌約450點，報28377點；科指跌3%，報7907點。

【12：33】富力6月銷售按年跌13% 一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

【12：00】港股下半年開局，恒生指數半日倒跌462點，報28365點，成交946億元。恒生科技指跌3.1%，報7905點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近半成。中石油 （00857） 逆市升近2%；中海油 （00883） 升2%。

【11：47】先施 （00244） 逆市升25%，高見0.52元。先施公布全年虧損收窄至1.45億元，不派息。

【11：47】8新股趕半年結啟動招股、醫脈通騰盛博藥孖展大熱 一文看清新股混戰誰跑出（不斷更新）

【11：45】阿里巴巴組織升級成立生活服務板塊 合夥人俞永福分管

【11：42】港股中午收市前跌約455點，報28371點。科指跌2.9%，報7914點。

【11：36】信義光能 （00968） 回吐幅度擴大至逾8%，低見15.22元。

【11：33】比特幣回落至33000美元以下水平，火幣科技 （01611） 跌逾2%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾3%；雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖公司 （01357） 跌逾2%。

【11：32】內地股市半日向下，上證跌1.6%；深證跌1.9%；創業板指跌2.4%。

【11：26】體育用品股下跌，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌逾3%。

【11：20】濠賭股向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌3%；金沙 （01928） 跌2%。另外，美高梅 （02282） 跌逾3%；永利 （01128） 跌0.3%；澳博 （00880） 跌逾1%；新濠 （00200） 跌逾2%。

【濠賭股】澳門6月博彩收入按年升8.1倍 受累廣東疫情按月跌3成、僅疫情前27%

【11：12】彭博：壹傳媒澄清非停止運作 向員工道歉

【11：08】康諾亞2162傳上限53.3元定價 孖展錄532億元超購170倍

【11：07】歐冠昇：債券通成果超預期 擬推更多產品服務

【11：03】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌4%；小米 （01810） 亦跌近4%。

【11：03】大市最新跌515點，報28312點；科指跌3%，報7904點。

【10：50】中升 （00881） 公布，以總代價13億美元向怡和收購仁孚中國全部股權，中升股價升逾7%，破頂高見70.7元。

【10：32】港股跌近450點，跌穿28400點水平；科指跌2.8%，報7924點。

【10：26】奈雪的茶 （02150） 最新跌逾7%，低見15.88元創上市後新低。

【10：23】信義光能 （00968） 跌逾7%，低見15.5元。

【10：21】阿里巴巴 （09988） 跌4%，低見211.2元；美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近1%。

【監管未完】廣東將加大規制「二選一」、大數據殺熟 阿里巴巴跌逾3%

【10：17】恒指跌400點，低見28425點；科指跌2.8%，報7928點。

【10：12】人瑞人才 （06919） 跌幅擴大至逾四成，破底低見11.62元。

【10：11】康師傅 （00322） 升6%，破頂高見16.48元。

【10：08】港股曾跌近400點，低見28433點，最新報28464點，跌363點。

【10：04】海鑫 （01850） 回吐逾兩成，股價低見1.8元。

【10：00】中石油 （00857） 造好，股價最新升逾4%，破頂高見3.95元；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：59】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾6%，低見217.2元。

【09：55】擬分拆博安生物的綠葉製藥 （02186） 升幅擴大至逾6%，高見5.5元。

【09：53】恒大 （03333） 逆市向好升0.8%，高見10.38元。恒大日前公布，恒大主席許家印受邀觀禮中國共產黨成立100周年大會，並指許家印在中國共產黨「黨齡」逾35年。

【恒大股價】許家印受邀天安門城樓觀中共建黨百年大會 恒大境內債價升

【內房數據】恒大上月合同銷售額按年跌5.8% 一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

【09：48】人瑞人才 （06919） 挫逾三成，破底低見13.5元。人瑞人才公布，接獲一名主要客戶通知，計劃於明年1月終止由其提供有關信息審核及客戶服務代表的靈活用工服務，預期截至今年12月31日止年度經調整純利將較去年度減少約10%至20%。

【09：46】森松 （02155） 再升五成，破頂高見12.54元創上市後新高。

【09：43】大市跌幅進一步擴大至逾300點，低見28512點，最新報28520點，跌306點。科指跌2.2%，報7972點。

【09：42】遠東控股 （00036） 逆市升三成，破頂高見0.201元，成交32萬元。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至逾3%，低見212.6元，成交10.7億元。報道指，廣東將加大規制「二選一」「大數據殺熟」和「封禁」。

【09：38】吉利 （00175） 續回吐，股價跌近半成，低見23.15元；比亞迪 （01211） 跌4%，低見219元。另外，廣汽 （02238） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾2%。

【09：37】綠葉製藥 （02186） 建議分拆博安生物並將其獨立上市，股價升逾3%，高見5.36元。

【09：36】奈雪的茶 （02150） 跌幅擴大至逾4%，低見16.02元創上市新低。

【09：35】藥明生物 （02269） 升逾3%，破頂高見147.6元。

【09：34】紫金 （02899） 發盈喜，股價逆市升0.2%。紫金預計上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為62億至66億元人民幣，按年增長156.1%至172.6%。

【盈喜】紫金礦業上半年純利增最多1.7倍

【09：32】大市跌幅擴大至200點，報28614點，跌213點；科指跌1.3%，報8052點。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾2%，低見213.2元；騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.3%；美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌逾1%。

【09：30】港股開市後即轉跌百點，報28718點，跌109點。

【09：27】勝獅貨櫃 （00716） 復牌升19%，破頂見1.05元。勝獅貨櫃發盈喜，預期半年扭虧為盈，錄得純利不少於5000萬元美元，去年同期錄得虧損533.1萬美元。

【09：26】奈雪的茶 （02150） 上市翌日續低開1.9%；和黃醫藥 （00013） 升1%。

【09：24】中駿商管 （00606） 首掛開報3.81元，較招股價3.7元高2.97%，不計手續費每手賺110元。

【09：22】恒生指數開報28859點，升31點。恒生科技指數跌0.2%，報8137點。騰訊 （00700） 升逾2%；三桶油造好，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升2%。

【油股盈喜】中石油及中石化上半年虧轉盈 中石油淨利潤料逾450億

【09：13】期指開報28680點，升50點或0.2%，低水147點。

【09：01】恒指黑期跌約80點，報28786點，道指期貨升39點，報34553點。

【08：55】小鵬汽車9868以165元定價 較美股水位縮窄至逾2%（不斷更新）

小鵬汽車獲富時羅素納入旗下3個指數 7月8日生效

【08：27】綠葉製藥︰建議分拆博安生物並將其獨立上市

【08：18】恆生指數公司將於8月20日公布季檢結果

【07：45】歸創通橋2190逾43萬人認購 超額認購1189倍一手中籤率2%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28745點，跌82點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.32元，升0.47元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報580.53元，跌3.47元或0.6%。

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【07：30】美國國會眾議院通過總值7150億美元地面運輸及水務基建改善法案，相關法案可能對總統拜登推動大型基建計劃有幫助。道指反覆上揚，標指破頂。道指收報34633點，升131點或0.38%；標指收報4319點，升22點或0.52%；納指收報14522點，升18點。

【開市9點半】跨國公司突憂全球最低稅率 車股電商股外圍升變跌

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責任編輯︰梁浩碩