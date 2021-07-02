  • 30°C
香港時間 : 2021702日 (五) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小鵬汽車獲富時羅素納入旗下3個指數　7月8日生效

股市 08:55 2021/07/02

分享：

小鵬汽車獲富時羅素納入旗下3個指數　7月8日生效

指數公司富時羅素公布，將小鵬汽車（美：XPEV）納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，7月8日（下周四）起生效。

小鵬汽車受累經合組織（OECD）公告指130國家支持設立全球最低企業稅率，10月完成框架消息，小鵬汽車美股收報43.66美元，跌1.7%，股價盤後續跌1.4%，報43.06美元。

經合公告：130國家支持設立全球最低企業稅率，詳情請看︰【下一頁】

小鵬汽車 （新上市編號：09868） 港股定價每股165元，集資規模約140億元。小鵬汽車日前截止認購，於7月6日公布分配結果，7月7日掛牌。

【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價　較美股水位縮窄至逾2%（不斷更新）

【新股IPO】小鵬汽車9868招股　一手入場費18181元　美股暫折讓11%

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車（09868） IPO

上一篇文章

【港股市況】港股下半年開局　恒指黑期跌約80點（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價　較美股水位縮窄至逾2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版