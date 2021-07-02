小鵬汽車獲富時羅素納入旗下3個指數　7月8日生效

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【港股市況】港股下半年開局 恒指黑期跌約80點（不斷更新）
指數公司富時羅素公布，將小鵬汽車（美：XPEV）納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，7月8日（下周四）起生效。
小鵬汽車受累經合組織（OECD）公告指130國家支持設立全球最低企業稅率，10月完成框架消息，小鵬汽車美股收報43.66美元，跌1.7%，股價盤後續跌1.4%，報43.06美元。
經合公告：130國家支持設立全球最低企業稅率，詳情請看︰【下一頁】
小鵬汽車 （新上市編號：09868） 港股定價每股165元，集資規模約140億元。小鵬汽車日前截止認購，於7月6日公布分配結果，7月7日掛牌。
【新股IPO】小鵬汽車9868以165元定價 較美股水位縮窄至逾2%（不斷更新）
【新股IPO】小鵬汽車9868招股 一手入場費18181元 美股暫折讓11%
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責任編輯︰梁浩碩