▲ 【新股IPO】歸創通橋2190逾43萬人認購 超額認購1189倍一手中籤率2%（附分配結果）

歸創通橋 （02190） 公布招股結果。主要從事神經、外周血管介入醫療器械的歸創通橋以每股42.7元定價，為招股價範圍39.8元至42.7元的上限，集資淨額近24億元，一手中籤率2%，抽200手（100,000股）始可穩獲一手。歸創通橋將7月5日掛牌。【分配結果】

歸創通橋配發結果及招股詳情

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歸創通橋於香港公開發售共錄得近43.8萬人認購，超額認購1189.37倍，國際發售部分超額認購21.5倍。

集團集資所得約37%用於核心產品Thrombite CRD和Ultrafree DCB；約11%用於其他5個主要產品的持續研發、生產和商業化；約40%用於剩餘產品管線；約3%用於進一步升級研發設施，包括軟件和硬件基礎設施；約4%用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；約5%用於營運資金和一般公司用途。

【新股IPO】歸創通橋醫療2190招股 一手入場費21565元

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責任編輯︰梁浩碩