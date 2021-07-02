【開市9點半】跨國公司突憂全球最低稅率　車股電商股外圍升變跌

（1）港股假期復市，中概股在美股市場遭經合組織（OECD）最新公告突襲，突然走勢下滑，公告指130國家支持設立全球最低企業稅率，10月完成框架；市場消息已先傳出，全球最低企業稅率將至少為15%，針對的跨國公司，為全球營業額超過200億歐元，稅潤率超過10%的企業。蔚來及小鵬汽車，以及電商股京東、拼多多、逸仙電商等美股齊跌。

開市9點半重點：

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經合公告：130國家支持設立全球最低企業稅率

（2）內地逢大時大節，A股便表現有力，不過，昨日A股偏軟，作為牛市大推手的券商，部份卻出現跌停。

【牛市旗手】券商板塊急挫 中銀證券跌停

（3）電動車銷售前景，仍獲看好，其中一個推動因素是各地政府支持，拜登發佈帖文推廣電動車。

【電動車】拜登發佈帖文推廣電動車 稱未來是屬於電動車產業

（4）1年期人民幣定存有2.7厘，存50萬元期內賺息逾1.3萬元。

【人民幣定期存款】中資行1年人幣定存最高息2.7厘 縮買賣差價變相再增回報

（5）美國解除派息限制後，美國各大銀行均加碼派息，歐洲亦計劃9月底解除歐羅區銀行派息及回購上限，英倫銀行下一步行動即成市場憧憬，滙豐 （00005） 恢復正常分紅有望。

【歐洲銀行】歐央行計劃9月底取消銀行派息及回購上限

（6）去年負油價令人記憶猶新，油股錄創紀錄的虧損，今年油價反彈，美國期油更衝上75美元水平，油股當然傳好消息。

【油股盈喜】中石油及中石化上半年虧轉盈 中石油淨利潤料逾450億

（7）通關除了炒股，港人亦有望過澳門渡假，或出現報復式消費，亦惹人憧憬。

【港澳通關】消息：澳門最快明公布7.11港澳通關 料香港旅客須已打疫苗、不可用泳池

（8）許家印出席建黨百年大會，成為近期恒大與官方關係的好消息，不過，債務問題仍要緊盯。

【恒大股價】許家印受邀天安門城樓觀中共建黨百年大會 恒大境內債價升

【美團股價】王興出席建黨百年大會 《焚書坑》事件後關係解凍？

（9）新股繼續排隊來港，本地薑亦有登場，友和集團及道地亦矚目。

【新股IPO】下半年新股市場續旺場 一文看15間已遞表企業

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉