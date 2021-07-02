經合公告：130國家支持設立全球最低企業稅率

▲ 經合組織(OECD)在官網發布公告稱，130國家支持設立全球最低企業稅率。

經合組織(OECD)在官網發布公告稱，目前已有130個國家支持「兩支柱」稅改計劃，佔全球90%的GDP和與會139個國家中的絶大部分。OECD同時表示，後續稅改框架的剩餘要素以及實施計劃，將在今年10月完成。

計劃稅改中的「支柱一」將會要求大型跨國企業向實際取得利潤的地區納稅，不論公司是否在該地區擁有實體，OECD的聲明中也特意提到大型互聯網公司。

「支柱二」就是設立全球最低企業稅，以確保各個國家之間不會通過「低稅率競爭」來擴大稅基。

OECD表示，「支柱一」預計將會在各國和地區間重新分配每年約1000億美元的收入，而「支柱二」則會新增每年1500億美元的稅收收入。

OECD總幹事麥格伍德表示，經歷數年緊張的工作和協商，這一歷史性的一攬子計劃，將確保大型跨國公司在各地繳納公平份額的稅款。

上任以來一直力推全球最低企業稅的美國財長耶倫，也在周四發表聲明表示，全球多國在稅率問題上「逐底競爭」距離結束又更近了一步。值得一提的是，OECD和耶倫的聲明中, 均沒有明確指出全球最低稅率的實際設定，但拜登政府一直在推動至少15%的稅率。

美國總統拜登表示，期待就全球最低企業稅繼續談判，並在秋季聲明中達成全面協議。

139個國家中, 有130個國家簽署協議支持改革全球企業稅率，9個國家沒有簽署稅收聲明，愛爾蘭是其中之一。

20國集團的財政部長和央行行長定於本月稍後時間，在意大利威尼斯舉行會議，預計國際稅收計劃將是會議的主要議題。

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編輯：李勝君