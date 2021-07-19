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【美股焦點】Robinhood尋求350億美元估值 擬籌逾20億美元、本周路演（第二版）

股市 22:31 2021/07/19

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Robinhood在美國申請上市，尋求350億美元估值。

美國免佣網上交易平台Robinhood遞交美國IPO申請，尋求在納斯達克上市。Robinhood尋求350億美元（約2730億港元）估值，每股發行價介乎38至42美元，發行5500萬股，擬集資超過20億美元。Robinhood本周將進行IPO路演。

該公司月活躍戶達1770萬，託管資產達810億美元（約6318億港元）。第一季度營收5.22億美元（約40.7億港元），上年同期為1.28億美元（約9.98億港元）。第一季度虧損14億美元（約109億港元），上年同期虧損5,300萬美元（約4.13億港元）。

該公司稱，大約一半的Robinhood用戶是首次投資者，用戶的中位數年齡是31歲，帳戶規模中位數只有240美元。2月份的平均帳戶規模為5000美元。截至3月31日，該公司擁有120億美元加密貨幣資產。

（第二版新增發行價、估值等內容）

相關文章：

【WSB愛用券商】Robinhood遭美國金融業監管局處罰5.46億港元

【新股IPO】傳Robinhood最快下星期披露IPO文件 目標6月招股

編輯：李勝君

美股 美國 網上交易平台 營收 IPO 美元

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