百年共產黨的文化吐納

中國共產黨成立100周年，全國都在舉行各種紀念活動。這100年中，它花了28年取得政權，現執政已72年，再過2年多，執政期便會超越蘇聯的共產黨，成為執政期最長的共產黨。

這是一個非常成功的政黨。1921年，在今天上海的新天地，只有幾名知識分子開了幾天的會，但這個很可能是中國歷史上影響最深遠的會議。接着的28年，它屢經國民黨政府的特務與軍事攻擊，又在抗日戰爭中與日本軍進行殊死的遊擊戰爭，但還是挺過來並奪得了政權。

1949年中國還是個一窮二白的國度，人均壽命不足40歲，人均收入還及不上印度，但今天人均壽命已達76，人均收入亦已拋離經濟搞得不錯的印度幾倍矣。在國防方面，建國初期已敢在韓國單挑當年雄霸世界的美國及其盟軍，並打了個平手。60年代得到加入了中國共產黨的錢學森、鄧稼先等科學家之助，相繼弄出了原子彈、氫彈、火箭與人造衞星，國防實力大增，今天獨步全球、有航母殺手之稱的中程導彈與相應的雷達及北斗定位系統，已使得美國的蘭德等智庫下了結論，在中國近岸的戰爭中，美國會輸掉。在基建方面，中國的高鐵、公路、碼頭與機場等建設，使人瞠目結舌，以致美國人也深恐自己的基建已淪為第三世界水平，需要急起直追。在國際關係上，我們不應忘記，中國共產黨的成立，正是五四運動的最重要產物，當年中國弱國無外交，官員喪權辱國，以致五四中人要喊出「外抗強權，內除國賊」的口號。在今天，中國外交事務的負責人，卻有底氣實力在阿拉斯加的會議中，對美國的國務卿直斥「中國人不吃這一套」。

93%中國人民 支持中央政府

中國共產黨最重要的成就恐怕還不是上述的種種，而是它贏得了民心。據外國權威機構的調查，支持中央政府的中國人民，已上升至93%，而中央政府的官員幾乎清一色都是共產黨；9成以上的中國人民都對前景充滿樂觀，這與歐美國家不足一半人，甚至只得一、兩成的人對前景樂觀，差異何其巨大！

上述的成就，並不表示中國共產黨沒有犯過錯或未嘗失敗。在建黨初期，它飽受左傾冒險主義與右傾投降主義的干擾，損兵折將。在建國後，三反五反頗有過火的例子。大躍進遇上自然災害，地方幹部虛報糧產，以致分配不善，自然災害的殺傷力大幅擴大，餓死的人以千萬計。10年文革變成10年浩劫，國民經濟瀕於崩潰邊緣。文革期間公檢法被打碎，權力決定一切，全國多個領域變成貪污的溫床，直到近年才開始扭轉到局面。

重大的錯誤與輝煌的成就，正好顯出中國共產黨有着十分強大的糾錯能力。很多熟悉黨史的人都說中國共產黨不會重犯相同的錯誤，我不是黨史專家，不敢下判語，但從更根本的歷史視野中，卻可見到它正經歷着一場對外來文明的選擇及消化吸納的過程，「有中國特色的社會主義」並非是一個空洞的口號，數千年以來，中華文明屢受外來文明的軍事與文化衝擊，但最後卻終又自己站得住腳，把外來的劣質元素排除，把優質元素吸納為己所用，這也是為甚麼4大文明古國中只有中華文明能連綿不絕，埃及、巴比倫與印度的文明與古代已是毫不相干了。

要吐舊納新並不容易。中國共產黨對工業革命後仗着船堅炮利呼嘯而來的西方文明吸納了甚麼？排除了甚麼？共產黨的指導思想是馬列主義，馬克思的思想體系完整龐大，但其根本是唯物辯證法。唯物論對共產黨的影響是堅持作決策時有實際根據，而根據是從實踐中來。辯證法使毛澤東等思想家學懂如何分析並利用事物變化的原理。只要讀讀《毛選》中的軍事戰略分析文章，便可知辯證法這一中國古已有之，但又為黑格爾及馬克思等人發揚光大的分析方法，被毛澤東信手拈來，活學活用，發展出如何集中自己的力量，以優勢的兵力把小部分敵人的部隊逐個殲滅的遊擊戰略。唯物辯證法吸納得十分成功，可能是因為中國自己早已有這思想體系有關。

馬克思的階級鬥爭理論融入中國時卻不是那麼順理成章。根據馬克思對歷史發展的分析，要待工人階級在資本主義發展後把資產階級幹掉才能進入社會主義，但在革命年代，中國並無多少工人階級，絕大部分人口是農民，如何能出現馬克思所想像的階級革命？但中國共產黨卻成功地以農民為主組成的軍隊，推翻了帝國主義、封建主義與官僚資本主義的所謂「三座大山」。這是又一次的批判性吸收了西方理論為己所用的例子。

吸納自由市場機制 經濟騰飛

在鄧小平的改革開放後，中國共產黨的吐納運動又進入一個新的階段。西方資本主義社會有兩大基石，即西式民主制度與自由市場機制。中國所選擇吸納的是自由市場，在80年代，由於經驗認知不足，對市場機制頗多不懂，也鬧出過不少錯誤，但大方向卻十分正確，中國的企業家湧現，經濟繁榮，中國與市場經濟的深入關係，比起西方社會很多方面都尤有過之。

不過，中國對西方的民主制度，卻似乎一早便已看穿其缺陷，不肯照單收下。觀乎近年西方政治制度所出現的荒唐局面，我們倒不能不佩服中國共產黨的判斷力。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ （法新社資料圖片）