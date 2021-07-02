【美企業績】通用汽車次季美銷售增長39.7% 略遜預期

▲ 受芯片短缺影響，通用汽車第二季度美國銷量按年增長39.7%，略遜預期。（法新社資料圖片）

通用汽車周四公布，第二季度美國銷量銷量為688,236輛，較去年同期疫情最嚴重時期增長39.7%，惟因芯片持續短缺影響汽車生產和經銷商庫存，銷售數字略低於分析師預期增長約40%至43%。

這家美國底特律汽車製造商，去年因應新冠疫情採取防禦措施，暫時關閉汽車經銷商。

通用汽車首席經濟學家伊萊恩‧巴克伯格（Elaine Buckberg）在一份聲明中表示，消費者對汽車的需求強勁，但受到非常緊張的庫存制約。公司預計，高需求將在今年下半年持續到2022年。

通用汽車是首批於周四公布第二季銷售數據的主要汽車製造商之一。總體而言，分析師估計美國汽車製造商，在第二季度的銷量約為450萬輛，較2020年第二季度增長52%至53%。

盡管銷售從疫情復甦令人印象深刻，但今年的銷售速度正在放緩。德意志銀行（Deutsche Bank）分析師Emmanuel Rosner預計，6月的銷量將為1570萬輛，低於5月的1710萬輛和4月的1860萬輛。

福特前首席執行官、TPG Capital高級顧問馬克‧菲爾茲周四在接受節目採訪時便表示，市場有需求，但缺乏庫存。

【電動車】通用汽車加速發展電動車 擬加大投資30%至逾2700億元

拜登計劃補貼美國汽車生產 通用汽車斥10億美元墨西哥產電車 工會形容記納稅人巴掌

編輯：李勝君