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【樓市現象】長情業主持貨48年 近半億沽西半山巴威大廈巨宅 單位大幅升值逾140倍

股樓投資 23:46 2021/07/01

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二手樓市暢旺，上車客積極入市外，大價物業也具承接力，不少持貨多年的長情業主也趁市旺沽貨。一名持有西半山巴威大廈逾24,00平方呎單位達48年的的業主，日前也決定沽出單位，大賺離場。

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美聯物業高級分區營業經理黎啟康表示，該行剛促成位於西半山巴丙頓道的巴威大廈成交，大廈樓齡約49年。剛成交的為高層B室單位，實用面積約為2,480呎。原業主開價約5,000萬元，並獲同區換樓客垂青，鍾情物業寬敞，議價後連車位以4,900萬元成交，折合實用呎價約19,758元。 

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黎啟康指出，原業主於1973年以約34.2萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約4,865.8萬元，升值高約142倍。

位於西半山巴丙頓道5號的巴威大廈，巴威大廈共有1座，提供32個單位。物業於1972年入伙，樓齡已達39年。巴威大廈清一色提供大單位，實用面積由2,480平方呎至2,480平方呎。巴威大廈交通便利，鄰近港鐵西營盤站，步行至該站只需要4分鐘左右。

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記者：陳詠妍

沽出 巴威大廈 車位 西半山 西營盤

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