香港劏房問題嚴重 浸大兩學者製虛擬實境網站 講訴劏房戶故事

香港樓價高企，國際調查機構Demographia在2021年2月時的報告顯示，香港的家庭要不吃不喝20.7年才買到樓，香港樓市難以負擔的程度已連續11年高踞世界首位。部分市民因為無法應付過於高昂的租金，而以較低租金租住面積細小的劏房，減低生活開支。浸大國際學院及浸大新聞系獲浸大流動社區車撥款贊助的項目，項目名為「用創媒説故事 - 讓遺忘的聲音被聽見」，浸大國際學院高級講師鄭嘉麟及浸大新聞系助理教授盧惠嫻製作了實境網站，讓市民透過虛擬實境，從中親身了解劏房戶確實面對的真實情況，從而提升市民對問題的關注。

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負責是次項目的鄭嘉麟及盧惠嫻表示，透過虛擬實境等創意媒體來講訴劏房戶的故事最為合適，某些劏房戶的生活環境更惡劣到令人難以想像，例如因空間狹小導致他們需要在座廁旁煮食。 兩位學者也認為，雖然受到疫情的影響，學校難以安排學生進行實體的學習活動，但現時老師可藉此網站，讓同學在家也可了解甚至體會香港住屋問題，並延伸至有關的課題加以學習並討論，與此同時，也能培養關懷社會的信念，並為社會注入正能量。

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網站內容包括香港劏房問題概覽、航拍劏房社區周遭環境、劏房戶的文字及圖片故事等。市民更能使用其虛擬實境，進入不足100平方呎的劏房單位，觀察在劏房居住的實際生活情況。

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責任編輯：羅浩濂