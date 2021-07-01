【歐洲銀行】歐央行計劃9月底取消銀行派息及回購上限

▲ 歐央行計劃9月底取消銀行派息及回購上限

繼美國大型銀行通過壓力測解除派息及回購限制後，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，若經濟及金融狀況沒有顯著惡化，歐央行計劃讓於9月底解除歐羅區銀行派息及回購上限。

去年疫情爆發後，歐央行實際上禁止銀行派息，後來改為今年首9個月限制股息和股票回購。

美23間大型銀行通過儲局壓力測試，將取消派息及回購限制，看【下一頁】

歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞（Andrea Enria）指，若果沒有重大不利情況，計劃從今年第三季尾開始取消歐央行建議，重新將派息和股票回購，以作為央行正常監管程序的一部分，央行會審慎評估每間銀行的資本規劃。

恩瑞亞續指，監管機構預計派息計劃將保持審慎，並與銀行的內部資本產生能力以及風險敞口質量惡化的潛在影響相稱，在不利情況下也是如此。

拉加德指，疫苗接種快速進展的背景下，經濟前景改善降低出現嚴峻形勢的概率，但變種病毒的傳播令萌芽中的經濟復甦仍面臨不確定性。

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編輯：袁諾曦