【電動車】拜登發佈帖文推廣電動車　稱未來是屬於電動車產業

▲ 拜登在帖文表示，他「堅決相信未來是屬於電動車行業」，並指白宮未來擬確保美國成為電動車的生產要地之一。

美國白宮早前公佈最新基建方案框架，當中擬撥出150億美元於建設電動車充電站，以及購買電動巴士及電動校車。美國總統拜登周四（1日）在社交平台Twitter上發佈帖文推廣電動車，並上載一段白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）與美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）討論電動車發展的短片。

拜登在帖文表示，他「堅決相信未來是屬於電動車產業」（"I firmly believe the future is electric"），並指白宮未來擬確保美國成為電動車的生產要地之一。

▲ 美國總統拜登在社交平台Twitter上上載一段白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）與美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）討論電動車發展的短片。

在拜登所上載的短片中，麥卡錫親自駕駛電動車，與坐在副座的格蘭霍姆討論電動汽車產業。麥卡錫在影片內表示，電動車為未來大勢所趨，她非常慶幸自己有機會能夠電動車產業。格蘭霍姆則回應指，若設置更多電動車充電站，可令電動車司機在長期旅途中無所顧慮，亦可在相關產業增設更多就業機會。

格蘭霍姆強調，是次白宮擬落實的最新基建方案框架，為美國有史以來對公共交通系統、電動充電站、應對氣候變化進行最大規模的投資。

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編輯﹕賴奕羚