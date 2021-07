【電動車】拜登發佈帖文推廣電動車　稱未來是屬於電動車產業

▲ 拜登在帖文表示,他「堅決相信未來是屬於電動車行業」,並指白宮未來擬確保美國成為電動車的生產要地之一。

美國白宮早前公佈最新基建方案框架,當中擬撥出150億美元於建設電動車充電站,以及購買電動巴士及電動校車。美國總統拜登周四(1日)在社交平台Twitter上發佈帖文推廣電動車,並上載一段白宮國家氣候顧問麥卡錫(Gina McCarthy)與美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)討論電動車發展的短片。

拜登在帖文表示,他「堅決相信未來是屬於電動車產業」("I firmly believe the future is electric"),並指白宮未來擬確保美國成為電動車的生產要地之一。

▲ 美國總統拜登在社交平台Twitter上上載一段白宮國家氣候顧問麥卡錫(Gina McCarthy)與美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)討論電動車發展的短片。

在拜登所上載的短片中,麥卡錫親自駕駛電動車,與坐在副座的格蘭霍姆討論電動汽車產業。麥卡錫在影片內表示,電動車為未來大勢所趨,她非常慶幸自己有機會能夠電動車產業。格蘭霍姆則回應指,若設置更多電動車充電站,可令電動車司機在長期旅途中無所顧慮,亦可在相關產業增設更多就業機會。

格蘭霍姆強調,是次白宮擬落實的最新基建方案框架,為美國有史以來對公共交通系統、電動充電站、應對氣候變化進行最大規模的投資。

編輯﹕賴奕羚