【美股焦點】小鵬汽車6月銷情理想 或證車用晶片問題或褪去

小鵬汽車公布六月汽車銷售數據，公司在六月份售出6565部電動車，高於五月是的5,686輛。小鵬汽車銷售情況持續理想，在今年第二季度，小鵬合共售出約17,400輛電動車，高於第一季度的13,000輛。

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消息刺激小鵬汽車股價在盤前時段升3.5%，高於標普及道指期貨的0.13%及0.61%。承接內地電動車股升勢，該股於六月份升38%，而在剛剛的過去一周便升近5%，年初至今更轉跌為升，錄得約4%升幅。小鵬汽車早前提交港股第二上市，並於周二（6月30日）截止認購，小鵬汽車將港股定價每股165元，較招股時提出上限價180元有所折讓，集資規模約140億元，下周三（7日）將會掛牌上市。

同於美國上市的蔚來汽車亦在上周四（6月24日）公布銷售數據，六月份合共售出8,083輛電動車，第二季共售出約22,000輛電動車。兩家內地主要電動車公司的銷售數據理想，反映年初車用晶片短缺的問題已開始褪去。

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