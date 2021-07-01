【美股焦點】美國房屋預售創15年高 精選5隻盈利預測最強股份

美國5月預售房屋銷售按年上升8%，創15年來新高，同時一手及二手房屋銷售雙雙下跌，反映房屋市場供應不足，加上木材價格及按揭息口上升，令美國樓價節節上升。究竟有何相關股份可從中受惠？以下是5隻盈利增長最高，兼在過去六十日上調盈利最多的股份。

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一、Lennar Corporation LEN

LEN主要從事建屋及按揭服務，公司預計今年盈利增長達73.4%，華爾街分析員在過去60日上調該股今年盈利19.3%。

二、Toll Brothers Inc. TOL

TOL同樣是從事建屋服務，主要是建造獨立式獨立屋，另外亦會發展高爾夫球設施及其他類型的社區設施，公司預期今年盈利增長達68.6%，而在過去60日大行分析員平均上調該股今年盈利2.3%。

三、KB Home KBH

KBH是美國著名的發展商，主要承造針對首置及換樓客，公司預期今年盈利增長搭86.9%，代表於最近60日獲華爾街分析員上調盈利3.5%。

四、M.D.C. Holdings, Inc. MDC

MDC同樣從事建屋及相關金融服務，同樣亦會在丹佛，科羅拉多州，鳳凰城，亞利桑那州，馬里蘭州，弗吉尼亞州，大西洋中部地區等地購地發展，公司今年預期盈利增長59.4%，並在最近60日獲上調盈利7.4%。

五、Meritage Homes Corporation MTH

MTH主要在美國高增長地區承建上車及換樓盤，公司今年預期盈利增長32.9%，並在最近60日獲華爾街分析員上調盈利10.8%。

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