【就業博覽】教育及職業博覽下月揭幕 提供逾2000個就業機會

由香港貿發局主辦、第30屆教育及職業博覽將於7月15日起一連四日，在香港會議展覽中心舉行。博覽吸引數百間機構參與，包括教育機構、專業學會及公、私營機構等，為莘莘學子及求職者提供一站式升學、進修和就業資訊。

【中國恒大 3333】恒大淨負債率降至100%以下 實現一條「紅綫」變綠 有息債務一年大降3,000億元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，劃分不同的升學、進修及就業展區。「教育」專區匯聚多間大學及專上教育學院，包羅職業專才教育機構，為各界人士提供不同的升學及進修途徑。而主題教育日涵蓋熱門留學地點加拿大、美國及法國等，一系列海外升學講座介紹當地教育制度及教學特色。

此外，為迎合不同行業需求，博覽特設不同主題職業日。「建造職專發展」日剖析建造業人力需求及前景；「機電工程」日將請來業內人士分享行業未來發展；全新的「技能」日將介紹室內設計、網業設計等不同範疇的專業知識和技能，提供更多升學或進修途徑；醫護行業一直深受歡迎，「醫護就業簡介」日將由醫護代表分享工作經驗，講解醫療和護理人員的入職途徑及要求。

【大行點睇】里昂預測舜宇上半年淨利潤升近6成 VR業務為新增長引擎 【下一頁】

「招聘廣場」與不同求職平台及私營機構合作，部分更會進行即場面試，連同其他政府部門、公營機構及參展商，預計帶來超過2600個就業機會。博覽期間將舉行超過90場活動，多位星級名人亦將現身分享寶貴經驗和心得。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機