  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (五) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【書店銷情】非主流書也可闖出一片天　Book B個別文化書一周內售罄（有片）

商業 11:00 2021/07/02

分享：

Book B創辦人之一胡卓斌表示，客人喜歡買特色的書及文化書。（程志遠攝）

去年書展受疫情影響延至本月中舉行，幸好無損書迷買書的需求。有別於大書店，於2015年創立的Book B，售賣非主流書籍，其創辦人之一胡卓斌表示，書店疫情下生意與疫情前相若。

【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售

【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針

胡透露：「客人喜歡買特色的書，如1米闊的雜誌、法國現代漫畫等，每次平均消費約150元。」

Book B售賣不少特色的書，如1米闊的雜誌、法國現代漫畫等。（程志遠攝）

文化書亦是Book B主打書類，因此書店和主要介紹香港文化的YouTube頻道Happy Kongner合作。胡直言，他們的觀眾正是書店的目標客群，「經他們推薦後，所有推薦的書幾乎一星期內售罄。」

文化書是Book B主打書類。（程志遠攝）

Book B去年設網店　便利店分類法吸客

與大書店相同的是，Book B亦在2020年開設網店，名為BOOK B 247 便利店。不過胡認為，線上線下非互相取代，因此網店並非主力賣書，而是作市場推廣，以有趣的主題書籍吸引平時少逛書店的人。「一般書店分類是旅行書、食譜等，但我們網站分類像便利店，有零食、藥房、日用品等書籍，結果成功吸引很多甚少看書或買書的人。」

雖然小書店的生意不俗，但不少人認為難與大書店競爭，胡卓斌卻有不同的看法，「我們和主流之間是互補狀態，真正的競爭是看書與不看書之間。現時有很多方法獲取知識，如YouTube及Google，反而書店和書店之間無競爭可言，根本是同一條船。」

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：朱悅瀅

相關文章

【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
今日
【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針
2021/06/24
【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針
【書展2020】香港書展兩度延期　政府向本地參展商派一筆過1.5萬元資助　料5月內到手
2021/04/26
【書展2020】香港書展兩度延期　政府向本地參展商派一筆過1.5萬元資助　料5月內到手
【展覽復辦】環球展覽業去年按年萎縮68%　貿發局料上半年B2B展仍需網上舉行
2021/03/16
【展覽復辦】環球展覽業去年按年萎縮68%　貿發局料上半年B2B展仍需網上舉行

你可能感興趣

【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
今日 10:00
【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針
17:31 2021/06/24
【書展2021】書展將7月14日舉辦　貿發局送3.5萬張免費門票鼓勵打針
【書展2020】香港書展兩度延期　政府向本地參展商派一筆過1.5萬元資助　料5月內到手
15:37 2021/04/26
【書展2020】香港書展兩度延期　政府向本地參展商派一筆過1.5萬元資助　料5月內到手
書展 疫情 商業營銷

下一篇文章

【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版