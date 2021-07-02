【書店銷情】實體書仍有市場　三中商中文兒童圖書去年雙位數增長　設網店加強銷售

▲ 聯合新零售（香港）副總經理簡珏綸（左）透露，疫情下兒童圖書、在家運動與煮食的書籍較熱銷。右為集團電商部營運總監莫逸風。（程志遠攝）

今年書展將於本月14至20日舉行，疫情下去年書展被迫延期一年，幸好無損書迷買書的需求。負責營運三中商的聯合新零售（香港），其副總經理簡珏綸透露，中文兒童圖書銷售去年仍有雙位數字增長。

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簡珏綸續指，雖然現時無法去旅行，令旅遊書銷售下跌超過8成，商業區的書店影響亦較大，但疫情下親子閱讀更加普遍，當中低幼及9至12歳的童書分類錄得最大增幅。在家運動與煮食的書籍亦較熱銷。

網店推直播銷售 加強線上線下融合

除了門市，集團於2020年開設一本網店加強銷售。聯合新零售（香港）電商部營運總監莫逸風補充，去年線上銷售符合預期，當中金融和商業書籍比預期好。「估計這類讀者的目標性較強，亦習慣使用手機或高科技產品，所以習慣在網上買書。」

簡表示，網店亦能結合一本手機應用程式，加強線上線下融合。「讀者在書店內看到想買的書，未必立刻下決定購買，可以先掃瞄書號加入清單，及後可直接在App內購買。」此外，疫情下難以辦大型實體活動，因此藉線上平台推文化活動短片或直播，讀者看完書籍推介後，，可直接在網店輸入優惠碼購買，或到門市購書。

莫認為，網店能提供多一個渠道給讀者選擇，但實體店消費始終是生活模式的一部分，未來會嘗試找合適位置開設書店，甚或會開設一些專門店，專賣兒童圖書。

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記者：朱悅瀅